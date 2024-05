Twoje wyniki wyszukiwania

Cavatina Holding – Rok sukcesów i transformacji biznesowej

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 20 maja, 2024 Miasto 0

Grupa Cavatina Holding, jeden z największych polskich deweloperów biurowych, wraz z podsumowaniem wyników finansowych za 2023 rok ogłosiła wiele sukcesów i zmian w swoim biznesie.

W ciągu minionego roku, Grupa osiągnęła znaczący wzrost skonsolidowanego zysku z nieruchomości inwestycyjnych, który wyniósł 198,4 miliona złotych, co oznacza wzrost o 49% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zysk z działalności operacyjnej również zanotował znaczący wzrost, osiągając 142,3 miliona złotych w porównaniu do 79,4 miliona złotych z poprzedniego roku. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 90,5 miliona złotych, co daje wzrost o aż 333% w porównaniu do roku 2022. Wartość aktywów Grupy wyniosła 3 134 miliony złotych.

Cavatina Holding jednocześnie angażuje się w działalność mieszkaniową, a w minionym roku rozpoczęła realizację i sprzedaż trzech projektów mieszkaniowych, a także zabezpieczyła przedsprzedaż na poziomie ponad 100 milionów złotych brutto. Deweloper podpisał również umowy najmu na ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej w inwestycjach w sześciu polskich miastach.

Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A., podkreśla, że miniony rok był okresem transformacji biznesu Grupy, która zmierza w kierunku realizacji projektów mieszkaniowych, przy jednoczesnym skupieniu na komercjalizacji nieruchomości komercyjnych oraz selektywnej realizacji kolejnych projektów.

Cavatina Holding kontynuuje dynamiczny rozwój na rynku mieszkaniowym, a w 2023 roku Grupa uzyskała pozwolenia na użytkowanie nowych budynków, w tym Cavatina Hall B w Bielsku-Białej, Ocean Office Park B i Ocean Office Park D w Krakowie oraz Widzewska Manufaktura D w Łodzi. Projekt Quorum Office Park A we Wrocławiu jest już oczekuje na pozwolenie na użytkowanie, a Grupa ma również w planach kolejne inwestycje, takie jak Grundmanna Office Park A w Katowicach.

Strategią biznesową Cavatina Holding, przyjętą na początku 2024 roku, jest koncentracja na dynamicznym rozwoju na rynku mieszkaniowym. Grupa planuje konwertować wybrane projekty komercyjne na funkcję mieszkaniową, a także rozpoczynać nowe projekty mieszkaniowe w najlepszych lokalizacjach w polskich miastach.

Cavatina Holding posiada obecnie trzy projekty mieszkaniowe w fazie realizacji, zakończenie budowy jednego z nich w Łodzi planowane jest na III kwartał 2024 roku, a pozostałe projekty mają być zakończone między rokiem 2024 a 2025. Całkowita liczba mieszkań w trzech projektach przekracza 220, a ich wartość wynosi ponad 100 milionów złotych brutto. Grupa ma również w planach kolejne inwestycje, takie jak budynki w Widzewskiej Manufakturze i przy Chmielnej 75 w Warszawie, których wartość mieszkań powinna przekroczyć aż 1 miliard złotych.

W minionym roku Cavatina Holding przeprowadziła wiele emisji obligacji o łącznej wartości ponad 110 milionów złotych, a w lutym 2024 roku wyemitowała kolejne obligacje o wartości 21,7 miliona złotych.

Podsumowując, Grupa Cavatina Holding zrealizowała wiele innowacyjnych projektów mieszkaniowych, które przyczyniły się do znaczącego wzrostu zysków. Z jednoczesnym kontynuowaniem komercjalizacji nieruchomości biurowych, firma osiągnęła sukcesy na każdym froncie.

In addition to the financial accomplishments highlighted in the article, it is important to examine the broader industry and market trends that may impact Cavatina Holding and its future prospects.

The real estate development industry in Poland has been experiencing significant growth in recent years. The demand for both residential and commercial properties has been fueled by a strong economy and increasing urbanization. The Polish government has also implemented policies and incentives to support the real estate sector, attracting both domestic and international investors.

According to market forecasts, the Polish real estate market is expected to continue its upward trajectory. The residential sector, in particular, is anticipated to remain robust, driven by factors such as favorable mortgage rates, rising incomes, and a growing population. Demand for office spaces is also expected to remain steady, as companies continue to expand and modernize their operations.

However, despite the positive outlook, there are several challenges and issues that the industry faces. One of the key concerns is the rising construction costs, including materials, labor, and permits. This can impact the profitability of developers and lead to higher property prices, potentially affecting affordability for buyers or tenants.

Additionally, there is increasing competition in the market, with more players entering the real estate development sector. This can create pressure for companies like Cavatina Holding to differentiate themselves and deliver unique and high-quality projects. Building sustainable and environmentally friendly properties is also becoming increasingly important, as investors and customers place greater emphasis on green buildings and energy efficiency.

To stay ahead in the competitive landscape, Cavatina Holding will need to continue identifying and capitalizing on market opportunities. The company’s focus on transforming selected commercial projects into residential ones aligns with the current market trends and demand for housing. By leveraging their expertise and real estate portfolio, Cavatina Holding can effectively navigate the evolving market dynamics and achieve sustained growth.

