Ceny nieruchomości w Kielcach: Nowa perspektywa

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 20 maja, 2024 Miasto 0

Kielce to miasto o bogatej historii, malowniczym otoczeniu i rozwiniętej infrastrukturze. Jednak, nie tylko te czynniki przyciągają uwagę potencjalnych nabywców nieruchomości. Średnie ceny mieszkań, domów i działek w Kielcach są jednymi z najbardziej konkurencyjnych w Polsce. Oto zaskakujące fakty na temat cen nieruchomości w Kielcach.

Mieszkania w Kielcach są dostępne w różnych przedziałach cenowych. Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście oscyluje w granicach 7 780-10 240 złotych. Dla porównania, ceny mieszkań w innych popularnych polskich miastach, takich jak Warszawa i Kraków, są znacznie wyższe. Warto zauważyć, że Kielce oferują atrakcyjne warunki mieszkaniowe w stosunku do ceny.

Jeśli marzysz o większym mieszkaniu w Kielcach, to też masz wiele opcji. Mieszkanie o powierzchni 100 metrów kwadratowych może kosztować około 890 600 złotych, podczas gdy 150-metrowe mieszkanie może wahać się w granicach 1 214 400 złotych.

Nie tylko ceny mieszkań są korzystne w Kielcach, ale także ceny domów. Średnia cena za metr kwadratowy domu wynosi około 5 161 złotych. Cena domu o powierzchni 130 metrów kwadratowych może kształtować się wokół 670 930 złotych, podczas gdy 200-metrowy dom może kosztować około 1 032 200 złotych.

Jeśli marzysz o posiadaniu własnej działki w Kielcach, to również masz wiele opcji do wyboru. Średnie ceny działek w mieście wahają się od 160 do 486 złotych za metr kwadratowy. Na przykład, działka o powierzchni 1 000 metrów kwadratowych może kosztować około 300 000 złotych.

Kielce to nie tylko miasto samo w sobie, ale także region o znaczeniu gospodarczym i kulturowym. W jego okolicy znajdują się inne ważne miasta, takie jak Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Pińczów oraz Sandomierz. Ta bliskość do innych miejscowości dodaje Kielcom dodatkowego atrakcyjnego wymiaru.

Wniosek? Kielce to miejsce, gdzie można znaleźć atrakcyjne, dobrze wycenione nieruchomości, które oferują wysoką jakość życia. Niezależnie od tego, czy szukasz miejsca do zamieszkania, czy też inwestycji, Kielce mogą być odpowiedzią na Twoje potrzeby nieruchomości.

The real estate industry in Kielce is thriving, with a rich history, picturesque surroundings, and well-developed infrastructure making it an attractive location for potential property buyers. In addition to these factors, the average prices of apartments, houses, and plots of land in Kielce are among the most competitive in Poland. Here are some surprising facts about property prices in Kielce.

Apartments in Kielce are available at various price ranges, with the average price per square meter ranging from 7,780 to 10,240 Polish zloty. For comparison, prices of apartments in other popular Polish cities like Warsaw and Kraków are significantly higher. It is worth noting that Kielce offers attractive housing conditions in relation to the price.

If you dream of a larger apartment in Kielce, you also have many options. A 100-square-meter apartment can cost around 890,600 Polish zloty, while a 150-square-meter apartment can range from 1,214,400 Polish zloty.

Not only are apartment prices favorable in Kielce, but house prices as well. The average price per square meter for a house is around 5,161 Polish zloty. A 130-square-meter house can be priced around 670,930 Polish zloty, while a 200-square-meter house may cost around 1,032,200 Polish zloty.

If owning your own plot of land in Kielce is your dream, you also have many options to choose from. The average prices of plots of land in the city range from 160 to 486 Polish zloty per square meter. For example, a 1,000-square-meter plot of land may cost around 300,000 Polish zloty.

Kielce is not only a city in itself but also a region of economic and cultural significance. It is surrounded by other important cities such as Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Pińczów, and Sandomierz. This proximity to other towns adds an additional attractive dimension to Kielce.

In conclusion, Kielce is a place where one can find attractive, well-priced properties that offer a high quality of life. Whether you are looking for a place to live or an investment opportunity, Kielce may be the answer to your real estate needs.

For more information about the real estate market in Kielce, you can visit kielce.nieruchomosci.pl.