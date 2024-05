Twoje wyniki wyszukiwania

Rynek budowlany w Polsce: Nowe przepisy dotyczące warunków technicznych budynków

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 20 maja, 2024 Miasto 0

Ministerstwo rozwoju i technologii opublikowało nowe przepisy dotyczące warunków technicznych budynków, które zakładają szersze zastosowanie elementów drewnianych i precyzyjniejsze określenie usytuowania budynków. Nowelizacja rozporządzenia ministerstwa ma na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa obiektów, zwiększenie zrównoważonego rozwoju sektora budowlanego oraz promowanie energooszczędności.

Minister klimatu i środowiska, Paulina Henning-Kloska, ocenia, że nowe przepisy dotyczące minimalnej odległości wiatraków od zabudowań, które obecnie są opracowywane, wejdą w życie w 2024 lub 2025 roku. Zmniejszenie minimalnej odległości do 500 metrów zwiększy możliwość inwestowania w energię wiatrową, jednocześnie zachowując właściwe standardy bezpieczeństwa.

Inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, oraz magazyny energii, są proponowane przez firmy jako sposób na dywersyfikację portfela nieruchomości przez inwestorów. Rozwój sektora OZE posiada duży potencjał wzrostu i może przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych i energetycznych.

Polski rynek nieruchomości nadal cieszy się rosnącym popytem, co przekłada się na wzrost cen mieszkań. Analitycy Banku Pekao prognozują, że mocny popyt utrzyma się jeszcze przez pewien czas, co wpłynie na stabilizację cen, choć można spodziewać się przejściowego spadku w drugim kwartale 2025 roku.

W pierwszym kwartale 2024 roku zaciągnięto 48,6 tysiąca kredytów hipotecznych o wartości 20,9 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 10,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem. To świadczy o rosnącej popularności kredytów mieszkaniowych, które pozostają dostępne dla klientów dzięki usługom finansowym oferowanym przez firmy pośrednictwa finansowego.

Wartość transakcji na polskim rynku nieruchomości komercyjnych wyniosła około 375 milionów euro w pierwszym kwartale 2024 roku, osiągając najniższy poziom od 2010 roku. Najbardziej aktywnym sektorem pozostają magazyny. Inwestorzy jednak utrzymują optymistyczny nastrój dzięki stabilizacji stóp kapitalizacji i wzrostowi liczby oferentów.

Rząd powinien skupić się na zmianach prawnych, które umożliwią budowę większej ilości mieszkań w Polsce. Minister klimatu i środowiska, Paulina Henning-Kloska, sugeruje uwolnienie obrotu ziemią w granicach administracyjnych miast i uproszczenie procedur. Wprowadzenie takich zmian może przyspieszyć rozwój sektora budownictwa mieszkaniowego.

Rząd planuje wydłużyć termin składania wniosków w rządowym programie budowy mieszkań na wynajem o rok, do 30 września 2025 roku. To mający na celu zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla mieszkańców. Rynek mieszkań na wynajem instytucjonalny (Build-to-Rent) również powiększy się, zwiększając liczbę dostępnych mieszkań o 6 500 jednostek do końca bieżącego roku.

Pierwszy kwartał 2024 roku przyniósł względną stabilizację na warszawskim rynku biurowym. Popyt na biura utrzymuje się na stałym poziomie, a wskaźnik pustostanów pozostaje stabilny. Obecnie w Warszawie znajduje się około 270 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej w budowie, z czego większość jest zlokalizowana w centrum miasta, w okolicach ronda Daszyńskiego.

Nowe przepisy, inwestycje w odnawialne źródła energii oraz stabilizacja na rynku biurowym to tylko niektóre z tematów aktywnych na polskim rynku budowlanym i nieruchomościowym. Przyszłość tego sektora wydaje się obiecująca, a inwestorzy i deweloperzy mają wiele możliwości rozwoju.

