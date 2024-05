Twoje wyniki wyszukiwania

Rynek mieszkań na wynajem BTR w Polsce w dobrej kondycji

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 20 maja, 2024 Miasto 0

W minionym roku polski sektor najmu instytucjonalnego odnotował rekordowy wzrost. Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie Knight Frank i Dentons, do użytku oddano ponad 5,1 tysiąca nowych mieszkań, co stanowi wzrost o 40% w porównaniu z poprzednim rokiem. Liczba dostępnych mieszkań BTR inwestorów instytucjonalnych pod koniec 2023 roku przekroczyła 16 tysięcy.

Chociaż rynek mieszkań na wynajem BTR rozwija się dynamicznie, stanowi on jedynie 1,4% całkowitej podaży mieszkań do wynajęcia w głównych miastach Polski. Większość zasobów na tym rynku to własność prywatna, szacowana na ponad 1,2 miliona lokali.

Największa liczba mieszkań BTR dostępna jest w Warszawie, gdzie znajduje się obecnie ponad 6,6 tysiąca takich lokali, a dodatkowe 4,4 tysiąca jest w budowie. W całym kraju planuje się oddanie do użytku około 6,5 tysiąca mieszkań na wynajem instytucjonalny do końca 2024 roku.

Raport pokazuje, że istnieją korzystne warunki społeczno-gospodarcze, które sprzyjają dalszemu rozwojowi sektora BTR w Polsce. Inwestorzy wykazują zaufanie do tego rynku, a liczne projekty są w planach. Barrierami rozwoju tego rynku są wysokie koszty finansowania, ograniczona dostępność gruntów oraz brak odpowiednich przepisów prawnych, takich jak regulacje dotyczące funduszy REIT i przejrzystych regulacji podatkowych.

Eksperci z Knight Frank i Dentons zauważają, że sektor BTR odegrał kluczową rolę w kształtowaniu przestrzeni miejskiej na całym świecie, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na mieszkania. Sektor ten jest postrzegany jako stabilne aktywo inwestycyjne, charakteryzujące się wysokim wskaźnikiem zwrotu.

Jednym z kluczowych czynników wpływających na rozwój rynku BTR są przewidywalne przepisy podatkowe. W ostatnim czasie wprowadzono pozytywne zmiany, takie jak preferencyjne stawki podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych wynajmowanych długoterminowo.

Rynek mieszkań na wynajem BTR w Polsce ma przed sobą obiecującą przyszłość. Rozwój tego sektora przynosi liczne korzyści i potencjalne możliwości dla inwestorów oraz dostęp do nowoczesnych, atrakcyjnych mieszkań dla wynajmujących.

In recent years, the Build-to-Rent (BTR) sector in Poland has experienced significant growth, achieving a record increase in the rental housing market. According to a report by Knight Frank and Dentons, over 5,100 new BTR apartments were delivered, representing a 40% growth compared to the previous year. By the end of 2023, the number of available BTR apartments from institutional investors is set to exceed 16,000.

However, despite the dynamic growth of the BTR market, it still only represents 1.4% of the total rental housing supply in Poland’s major cities. The majority of rental properties in the market are privately owned, estimated at over 1.2 million units.

The largest number of BTR apartments can be found in Warsaw, with over 6,600 currently available and an additional 4,400 in development. Nationwide, it is projected that around 6,500 institutional rental apartments will be completed by the end of 2024.

The report highlights favorable socio-economic conditions that support the further development of the BTR sector in Poland. Investors have shown trust in this market, and numerous projects are already in the pipeline. However, some barriers hinder the expansion of the sector, including high financing costs, limited availability of land, and a lack of appropriate legal regulations such as those governing Real Estate Investment Trusts (REITs) and transparent tax regulations.

Experts from Knight Frank and Dentons note that the BTR sector has played a crucial role in shaping urban spaces worldwide, responding to the growing demand for rental housing. It is considered a stable investment asset with a high return on investment.

One key factor influencing the growth of the BTR market is predictable tax legislation. Positive changes have recently been introduced, such as preferential property tax rates for long-term rented residential buildings.

The BTR rental housing market in Poland has a promising future. Its development brings numerous benefits and potential opportunities for investors, as well as access to modern and attractive rental apartments for tenants.