Ceny mieszkań w Polsce nadal rosną w 2024 roku

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 21 maja, 2024 Miasto 0

Ceny mieszkań w Polsce będą kontynuować wzrost w najbliższych miesiącach, osiągając poziom ponad 4 proc. w drugiej połowie 2024 roku – informuje Polski Instytut Ekonomiczny w swoim raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w pierwszym kwartale 2024 roku.

Według raportu, wzrost cen mieszkań będzie wynikał z rosnących płac w gospodarce i stabilnej sytuacji gospodarczej, choć z niewielkim wzrostem inflacji w porównaniu do obecnego poziomu.

Dodatkowo, ograniczona liczba nowych projektów budowlanych wpłynie na wzrost cen mieszkań. Deweloperzy wprowadzają obecnie rekordową liczbę projektów, ale większość z nich znajduje się we wstępnej fazie realizacji, co ogranicza liczbę dostępnych mieszkań na rynku.

Mimo spadku liczby składanych wniosków o kredyt hipoteczny, popyt na zakup mieszkań nadal jest wysoki. Wprowadzenie programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” spowodowało obniżenie liczby składanych wniosków, jednak liczba udzielonych kredytów wciąż jest wysoka.

Ceny sprzedaży mieszkań wzrosły o 21 proc. na rynku wtórnym i o 16 proc. na rynku pierwotnym w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku, zwłaszcza w Krakowie i Warszawie.

Podsumowując, mimo spadku liczby wniosków o kredyt hipoteczny i ograniczonej liczby nowych projektów budowlanych, ceny mieszkań w Polsce nadal rosną, co wynika z wysokiego popytu i stabilnej sytuacji gospodarczej.

According to the report by the Polish Economic Institute, housing prices in Poland are expected to continue to rise in the coming months, reaching a level of over 4% in the second half of 2024. This growth is attributed to increasing wages in the economy and a stable economic situation, although inflation is expected to rise slightly compared to the current level.

One factor contributing to the rise in housing prices is the limited number of new construction projects. While developers are introducing a record number of projects, most of them are still in the early stages of implementation, which limits the number of available homes on the market.

Despite a decrease in the number of mortgage applications, there remains high demand for home purchases. The introduction of the „Safe 2% Mortgage” program has led to a reduction in the number of applications, but the number of approved loans remains high.

In terms of sales, apartment prices have increased by 21% in the secondary market and by 16% in the primary market compared to the first quarter of last year, especially in Krakow and Warsaw.

In summary, despite a decrease in mortgage applications and a limited number of new construction projects, housing prices in Poland continue to rise due to high demand and a stable economic situation.