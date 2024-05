Twoje wyniki wyszukiwania

Coraz więcej seniorów korzysta z odwróconej hipoteki

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 21 maja, 2024 Miasto 0

Według ostatnich danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych, coraz więcej seniorów decyduje się na skorzystanie z odwróconej hipoteki. W 2023 roku aż o 53,1 proc. więcej osób wybrało tę usługę w porównaniu do roku poprzedniego, co daje sumaryczną wartość przekraczającą 34 mln zł od 2010 roku.

Odwrócona hipoteka to innowacyjna usługa finansowa, w której instytucja finansowa wypłaca klientowi dożywotnią rentę w zamian za przeniesienie na nią prawa własności nieruchomości. Klienci dodatkowo otrzymują notarialną gwarancję dożywotniego zamieszkania we wskazanym lokalu. Związek Przedsiębiorstw Finansowych podkreśla, że ta forma zabezpieczenia finansowego zyskuje coraz większą popularność wśród seniorów.

Zbadane dane wskazują, że na koniec 2023 roku fundusze hipoteczne zarządzały nieruchomościami o łącznej wartości 158,5 mln zł. Przeciętny metraż nieruchomości objętych odwróconą hipoteką wynosił 51,7 mkw, a ich średnia wartość to 411,6 tys. zł.

Osoby w wieku 75-80 lat są najczęstszymi klientami korzystającymi z odwróconej hipoteki. Ich średni wiek wynosił 76,6 lat, co jest zbliżone do poprzedniego roku. Najwięcej nieruchomości objętych tą usługą znajduje się w województwie mazowieckim, gdzie stanowią 29,1 proc. Ogólnie, województwa pomorskie, dolnośląskie i śląskie również cieszą się dużym zainteresowaniem tą formą zabezpieczenia.

W 2023 roku seniorzy otrzymywali średnio 1033 zł miesięcznie w ramach renty dożywotniej. Wysokość tego świadczenia jest corocznie waloryzowana o wskaźnik inflacji konsumenckiej i zależy od wieku, płci oraz wartości mieszkania.

Wnioskiem jest, że odwrócona hipoteka jest coraz bardziej popularnym rozwiązaniem finansowym wśród osób starszych, które chcą zabezpieczyć swoją przyszłość i cieszyć się komfortem zamieszkania w swojej nieruchomości do końca życia.

According to recent data from the Association of Financial Enterprises, an increasing number of seniors are choosing to use reverse mortgage services. In 2023, there was a 53.1% increase in the number of people opting for this service compared to the previous year. This amounts to a cumulative value exceeding 34 million PLN since 2010.

A reverse mortgage is an innovative financial service where a financial institution pays the client a lifetime annuity in exchange for the transfer of property rights. Clients also receive a notarial guarantee of lifelong residence in the designated property. The Association of Financial Enterprises emphasizes that this form of financial security is gaining popularity among seniors.

The data indicates that by the end of 2023, mortgage funds managed properties with a total value of 158.5 million PLN. The average area of properties covered by a reverse mortgage was 51.7 square meters, with an average value of 411.6 thousand PLN.

Individuals between the ages of 75-80 are the most frequent clients using reverse mortgages. Their average age was 76.6 years, which is similar to the previous year. The largest number of properties covered by this service is located in the Mazovian Voivodeship, where they account for 29.1% of the total. Overall, the Pomeranian, Lower Silesian, and Silesian Voivodeships also show significant interest in this form of security.

In 2023, seniors received an average monthly annuity of 1033 PLN. The amount of this benefit is annually adjusted for the consumer price index and depends on age, gender, and the value of the property.

In conclusion, reverse mortgages are becoming an increasingly popular financial solution among older individuals who want to secure their future and enjoy the comfort of living in their own property for the rest of their lives.