Firma ZST powiększa biuro w warszawskim budynku Batory I o 400 mkw

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 21 maja, 2024 Miasto 0

Firma Zintegrowane Systemy Techniczne (ZST) zdecydowała się na rozszerzenie swojego biura znajdującego się w budynku Batory I poprzez podpisanie umowy najmu dodatkowych 400 mkw. Dzięki tej ekspansji, ZST zajmie teraz łącznie 1700 mkw powierzchni w tym popularnym warszawskim biurowcu zarządzanym przez Globalworth Poland.

ZST jest najemcą budynku Batory I od 2016 roku. Ten sześciopiętrowy biurowiec, znajdujący się przy Alejach Jerozolimskich, jest jednym z głównych punktów na mapie biznesowej stolicy. Jego architektura nawiązuje do słynnego polskiego luksusowego statku „Stefan Batory”. Batory I ma także świetną lokalizację, blisko portu lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz obwodnicy miasta.

Kluczowym atutem biurowca Batory I jest jego certyfikacja BREEAM na poziomie Excellent. To potwierdzenie wysokiej jakości i zrównoważonego podejścia do projektowania oraz eksploatacji budynku.

Decyzja ZST o powiększeniu biura w Batory I pokazuje dynamiczny rozwój firmy oraz jej potrzebę większej przestrzeni do działalności. Obecna sytuacja na rynku wynajmu biur w Warszawie jest świetna dla najemców, a ta ekspansja to jasny sygnał o optymistycznych perspektywach rozwoju dla firmy ZST.

Firma Zintegrowane Systemy Techniczne (ZST) recently expanded its office space in the Batory I building by signing a leasing agreement for an additional 400 square meters. With this expansion, ZST now occupies a total of 1,700 square meters in this popular Warsaw office building managed by Globalworth Poland.

ZST has been a tenant in the Batory I building since 2016. Located on Aleje Jerozolimskie, this six-story office building is one of the major business landmarks in the capital city. Its architecture is inspired by the famous Polish luxury ship „Stefan Batory.” Batory I is also strategically located close to the Fryderyk Chopin Airport in Warsaw and the city’s bypass.

One of the key advantages of the Batory I building is its Excellent-level BREEAM certification. This certification confirms the high quality and sustainable approach to design and operation of the building.

ZST’s decision to expand its office space in Batory I demonstrates the company’s dynamic growth and its need for more space to conduct its operations. The current office rental market in Warsaw is favorable for tenants, and this expansion is a clear signal of optimistic development prospects for ZST.

