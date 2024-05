Twoje wyniki wyszukiwania

Najnowsze wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 21 maja, 2024 Miasto 0

Warunki techniczne budynków: Nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju i technologii

Nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju i technologii dotycząca warunków technicznych budynków została opublikowana. Aktualizacja zakłada większe zastosowanie elementów drewnianych oraz precyzyjne określenie kwestii związanych z usytuowaniem budynków.

Ustawa wiatrakowa: Minimalna odległość wiatraków od zabudowań

Planowane zmiany w ustawie wiatrakowej, które obecnie są opracowywane przez rząd, mają na celu zmniejszenie minimalnej odległości dużych wiatraków od zabudowań z 700 metrów do 500 metrów. Ta zmiana ma wejść w życie na przełomie 2024 i 2025 roku.

Inwestycje w odnawialne źródła energii

Firma oferuje inwestorom możliwość zdywersyfikowania swojego portfela nieruchomości poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Usługa ta obejmuje kompleksowe doradztwo transakcyjne oraz obsługę inwestycji w farmy fotowoltaiczne, wiatrowe i magazyny energii.

Rynek nieruchomości w Polsce

Polski rynek nieruchomości nadal rośnie, ponieważ popyt na mieszkania wciąż wzrasta. Chociaż prognozuje się przejściowy spadek cen w drugim kwartale 2025 roku, utrzymujący się silny popyt będzie hamulcem dla większych spadków cen.

Kredyty hipoteczne

W pierwszym kwartale 2024 roku firmy z branży pośrednictwa finansowego zaciągnęły 48,6 tysiąca kredytów hipotecznych o wartości 20,9 miliarda złotych. To o 10,9% więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału. W porównaniu do tego samego okresu 2023 roku, wartość ta wzrosła o prawie 330%.

Transakcje na rynku nieruchomości

W pierwszym kwartale roku 2024 wartość transakcji na polskim rynku nieruchomości komercyjnych wyniosła około 375 milionów euro. To najniższy wynik za pierwszy kwartał od 2010 roku.

Programy mieszkaniowe

Minister klimatu i środowiska, Paulina Henning-Kloska, sugeruje, aby rząd skoncentrował się na zmianach przepisów mających na celu zwiększenie budowy mieszkań w Polsce. Chodzi o zmiany w zakresie obrotu ziemią w granicach administracyjnych miast oraz uproszczenie procedur.

Mieszkania na wynajem

Rząd planuje wydłużyć termin składania wniosków w programie budowy mieszkań na wynajem do 30 września 2025 roku. Rynek mieszkań na wynajem instytucjonalny powiększy się o 6 500 mieszkań do końca bieżącego roku.

Powierzchnia handlowa

W pierwszym kwartale roku 2024 na polskim rynku pojawiło się 86,5 tysiąca metrów kwadratowych nowej powierzchni handlowej. Obecnie całkowita powierzchnia handlowa w Polsce wynosi 14,12 miliona metrów kwadratowych, z czego 27% znajduje się w małych miastach.

Rynek biurowy w Warszawie

Pierwszy kwartał roku 2024 przyniósł względną stabilizację na stołecznym rynku biurowym. W całym kwartale popyt na biura wyniósł 139 400 metrów kwadratowych, a wskaźnik pustostanów nie wykazał większych zmian w porównaniu z poprzednim kwartałem. Obecnie w Warszawie znajduje się około 270 000 metrów kwadratowych powierzchni biurowej w budowie.

Informacje o firmach budowlanych i nieruchomościowych

– Maciej Klukowski został powołany na stanowisko członka zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN).

– Firma Atal planuje sprzedać około 3 000 mieszkań w tym roku oraz wprowadzić 3 000 nowych jednostek do oferty.

– Spółka Cromwell Property Group sprzedała sześć centrów handlowych w Polsce za 285 milionów euro.

– Towarzystwo Finansowe „Silesia” nie osiągnęło porozumienia z Torpolem w sprawie transakcji zbycia udziałów spółki Torpol Oil & Gas (TOG).

– Dariusz Grzeszczak został powołany na stanowisko prezesa zarządu w spółce Erbud.

– Rosnący popyt na mieszkania przyczynił się do wzrostu zysku netto Atalu w pierwszym kwartale 2024 roku.

– Akcjonariusze spółki Erbud wyrazili zgodę na wypłatę dywidendy w wysokości 20,04 milionów złotych za rok 2023.

– Wartość backlogu spółki Mostostal Zabrze wynosi obecnie 577,7 miliona złotych.

– Spółka Develia wypłaci dywidendę w wysokości 0,5 złotego na akcję. Łączna kwota dywidendy wynosi 226,14 miliona złotych.

– W pierwszym kwartale roku 2024 Mostostal Zabrze odnotowało skonsolidowany zysk netto w wysokości 12,15 miliona złotych.

– Rafako osiągnęło skonsolidowany zysk netto w wysokości 76,97 miliona złotych w pierwszym kwartale 2024 roku.

Industry Overview

The real estate and construction industry in Poland is experiencing steady growth, driven by increasing demand for both residential and commercial properties. The industry encompasses various sectors, including property development, construction, property management, and real estate brokerage. The market is highly competitive, with numerous developers and construction companies operating in the country.

Market Forecasts

According to market forecasts, the Polish real estate market is expected to continue growing in the coming years. Despite a projected temporary decline in housing prices in the second quarter of 2025, sustained strong demand is expected to prevent significant price drops. The commercial real estate sector is also expected to thrive, with increasing investment in retail, office, and industrial properties.

Industry Issues

The real estate and construction industry in Poland faces various challenges and issues. These include:

1. Regulatory Changes: The government has implemented new regulations to address technical conditions for buildings and wind turbine installations. These changes aim to promote the use of wooden elements in construction and ensure precise guidelines for building placement.

2. Renewable Energy Investments: There is a growing emphasis on investing in renewable energy sources, such as solar and wind farms, and energy storage facilities. Companies in the industry offer comprehensive advisory services for investors looking to diversify their property portfolios.

3. Housing Affordability: The demand for affordable housing remains high, especially in urban areas. The government is considering changes to regulations surrounding land development within city limits to increase housing construction. Simplifying procedures for housing projects is also being considered.

4. Commercial Property Market: The commercial property market in Poland, including retail and office spaces, has witnessed fluctuations due to economic conditions and changing consumer behavior. The industry also faces challenges related to adapting to digital advancements and changing retail landscapes.

