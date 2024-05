Twoje wyniki wyszukiwania

Rynek nieruchomości w kryzysie: Inwestorzy rezygnują z funduszy, obawy o spadek wycen

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 21 maja, 2024 Miasto 0

Według nowych danych, rynek nieruchomości w wielu krajach doświadcza poważnego kryzysu, który odstrasza inwestorów. Obawiając się dalszego spadku wycen, wycofują oni miliardy euro z funduszy nieruchomości.

Przez ostatnie 12 miesięcy do kwietnia 2024 roku inwestorzy indywidualni wycofali z euro-denominowanych funduszy nieruchomości aż 10,2 miliarda EUR. To ogromna zmiana w porównaniu z poprzednim okresem, kiedy napływ środków wyniósł 2 miliardy EUR.

Według danych Morningstar, łączne aktywa netto związane z produktami nieruchomościowymi, zarówno otwartymi, jak i giełdowymi, spadły poniżej 163 miliardów EUR, osiągając najniższy poziom od sierpnia 2019 roku.

Europejski Bank Centralny wcześniej ostrzegał, że pogorszenie sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych może stanowić wyzwanie dla funduszy inwestycyjnych. Ich strata z wyceny może nie być w pełni oszacowana, co oznaczałoby obciążenie gotówkowych rezerw funduszy w przypadku nagłego wzrostu liczby wniosków o umorzenie.

EBC zaznacza również, że istnieje ryzyko dalszego spadku cen nieruchomości komercyjnych, jeśli popyt będzie nadal słabł. Wysokie koszty finansowania zewnętrznego są głównym czynnikiem wpływającym na ten trend.

Kryzys na rynku nieruchomości stał się poważnym problemem, który wymaga uwagi i zdecydowanych działań. Inwestorzy muszą znaleźć sposoby minimalizacji strat, a rządy i instytucje powinny podjąć działania mające na celu ożywienie rynku i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego.

The real estate market in many countries is experiencing a serious crisis, which is deterring investors. Fearing further declines in valuations, they are withdrawing billions of euros from real estate funds.

In the last 12 months until April 2024, individual investors have withdrawn a staggering 10.2 billion euros from euro-denominated real estate funds. This is a significant change compared to the previous period when the inflow of funds was 2 billion euros.

According to Morningstar, the combined net assets associated with real estate products, both open-ended and exchange-traded, have dropped below 163 billion euros, reaching the lowest level since August 2019.

The European Central Bank has previously warned that the worsening situation in the commercial real estate market could pose a challenge for investment funds. Their losses from valuation may not be fully estimated, which would burden the cash reserves of funds in the event of a sudden increase in applications for redemption.

The ECB also highlights that there is a risk of further declines in commercial real estate prices if the demand continues to weaken. The high costs of external financing are the main factor influencing this trend.

The crisis in the real estate market has become a significant issue that requires attention and decisive actions. Investors need to find ways to minimize losses, and governments and institutions should take actions to revive the market and ensure financial security.