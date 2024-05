Twoje wyniki wyszukiwania

Sprzedaż nieruchomości w Zgorzelcu: Unikalna okazja dla inwestorów

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 21 maja, 2024 Miasto 0

Rusza przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w pięknym mieście Zgorzelec. To unikalna okazja dla potencjalnych inwestorów, którzy poszukują atrakcyjnych gruntów pod nowe projekty. Przetarg odbędzie się 6 sierpnia 2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, w sali nr 04, budynek przy ul. Domańskiego 6, parter, przejście przez budynek przy ul. Domańskiego 7.

Głównymi przedmiotami przetargu są dwie nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Zgorzelec. Pierwsza z nich to działka o numerze 118, znajdująca się w obrębie IX, o powierzchni 7.297 m2. Cena wywoławcza wynosi imponujące 2.000.000,00 zł, a wadium to 200.000,00 zł. Druga nieruchomość to działka o numerze 121, również w obrębie IX, o powierzchni 11.407 m2. Cena wywoławcza dla tej działki wynosi 3.000.000,00 zł, a wadium to 300.000,00 zł.

Warto zaznaczyć, że do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT. Dlatego też inwestorzy powinni uwzględnić ten aspekt podczas przygotowywania swoich ofert.

Nieruchomości te są idealnym miejscem na nowe inwestycje z uwagi na swoje strategiczne położenie w Zgorzelcu. Miasto to charakteryzuje się rozwiniętą infrastrukturą i atrakcyjnym otoczeniem, co przyciąga licznych mieszkańców i turystów. Działki te stanowią doskonałą szansę na rozwinięcie różnorodnych projektów, takich jak budownictwo mieszkaniowe, centra handlowe czy obiekty rekreacyjne.

Jeśli jesteś zainteresowany, nie przegap tej unikalnej okazji. Weź udział w przetargu i zdobądź doskonałą nieruchomość w Zgorzelcu. To idealna inwestycja na przyszłość!

