Twoje wyniki wyszukiwania

Atal rozszerza działalność na Szczecin

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 22 maja, 2024 Miasto 0

Atal, renomowany deweloper, ogłosił otwarcie swojej filii w Szczecinie, co oznacza poszerzenie działań na ósmy regionalny rynek. Firma planuje wprowadzić dwie inwestycje w tym mieście, z czego pierwsza, Heyki City Atal, będzie składać się z imponującej liczby 404 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 23 000 m2. Planuje się rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w drugim kwartale bieżącego roku.

Prezes Atalu, Zbigniew Juroszek, podkreślił znaczenie tego rynku i zadeklarował, że firma chce na nim działać długoterminowo, nie ograniczając się do pojedynczych inwestycji. W związku z tym, Atal założył oddział w Szczecinie, który będzie pełnił taką samą rolę jak inne oddziały w innych miastach, na których firma działa.

Juroszek wyjaśnił, że analiza potencjału rynku nieruchomości w Szczecinie skłoniła firmę do podjęcia tej decyzji. Procesy społeczno-demograficzne i migracyjne wskazują, że duże ośrodki miejskie mają najlepsze perspektywy rozwoju na rynku pierwotnym. Szczecin, analizując jego dotychczasowy rozwój oraz strategiczne położenie, wpisuje się w ten trend.

Atal jest doświadczonym deweloperem, specjalizującym się w budowie kompleksów mieszkaniowych w największych polskich miastach. Firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2015 roku.

Tym samym, otwarcie filii w Szczecinie stanowi dla Atalu krok w kierunku dalszego rozwoju na polskim rynku nieruchomości. Firma wierzy w potencjał tego miasta i jest gotowa zaoferować nowe miejsce zamieszkania dla jego mieszkańców.

The real estate industry in Poland has been steadily growing over the years, with developers like Atal playing a significant role in meeting the housing demands of the country. With the opening of its branch in Szczecin, Atal has expanded its operations to the eighth regional market in Poland.

Atal has ambitious plans for the Szczecin market, with the announcement of two upcoming projects. The first one, Heyki City Atal, will consist of 404 apartments with a total usable area exceeding 23,000 square meters. The company aims to begin selling the apartments in the second quarter of this year.

The decision to establish a branch in Szczecin highlights the importance of this market for Atal. The company’s President, Zbigniew Juroszek, emphasized that Atal is committed to long-term operations in Szczecin and is not limited to one-off investments. The newly established branch in Szczecin will serve the same role as Atal’s branches in other cities where the company operates.

An analysis of the real estate market potential in Szczecin informed Atal’s decision. Socio-demographic and migratory processes indicate that large urban centers have the best prospects for development in the primary housing market. Szczecin, with its strategic location and previous development trajectory, aligns with this trend.

Atal, a renowned developer, specializes in constructing residential complexes in major Polish cities. The company has been listed on the Warsaw Stock Exchange since 2015. The opening of the branch in Szczecin marks an important step for Atal in further expanding its presence in the Polish real estate market.

Atal believes in the potential of Szczecin and aims to offer new housing options for its residents. The company’s focus on long-term operations in the city demonstrates its confidence in the market and its commitment to providing quality living spaces for the community.

Sources:

– Atal’s official website

– Warsaw Stock Exchange