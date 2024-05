Twoje wyniki wyszukiwania

Do sprzedania teren przy ulicy Ugory: Potencjał inwestycyjny i zabytkowa wartość

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 22 maja, 2024 Miasto 0

Do sprzedania zostaje wystawiony teren o powierzchni prawie 1300 metrów kwadratowych, położony przy ulicy Ugory 95. Nieruchomość ta sąsiaduje z Domem Pomocy Społecznej (Domem Weterana) oraz Ogrodem Szeląg, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Park Szelągowski oraz rzeka Warta. Teren ten posiada wiele możliwości zagospodarowania, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na nim może powstać zabudowa wielorodzinna lub usługowa.

Choć budynek znajdujący się na działce jest w złym stanie technicznym i nie figuruje jako indywidualny zabytek, jest jednak uwzględniony w gminnej ewidencji zabytków Poznania, co świadczy o jego historycznej wartości. Podlega on ochronie konserwatorskiej, a prace remontowe wymagają uzyskania uzgodnień konserwatorskich. Ponadto, przed rozpoczęciem prac ziemnych, konieczne jest przeprowadzenie badań archeologicznych.

Budynek jest nadzorowany przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, a cena wywoławcza za tę nieruchomość wynosi 1,9 miliona złotych. Przetarg na jej sprzedaż odbędzie się 27 sierpnia.

To unikalna okazja dla potencjalnych inwestorów, którzy poszukują atrakcyjnej nieruchomości z możliwościami rozwoju. Teren ten oferuje nie tylko perspektywę budowy nowej zabudowy mieszkalnej lub usługowej, ale również łączy w sobie wartość przyrodniczą, znajdując się w pobliżu Ogrodu Szeląg i Parku Szelągowskiego. Dostęp do rzeki Warty i bliskość Domu Pomocy Społecznej dodają dodatkowego waloru temu obszarowi.

Sprzedaż tej nieruchomości może przyczynić się do rewitalizacji i ożywienia tego obszaru, a jednocześnie uwzględnić jej zabytkowy charakter. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu i zapoznania się z potencjałem, jaki niesie ze sobą teren przy ulicy Ugory.

The property being put up for sale at Ugory 95 Street is a plot of land measuring nearly 1300 square meters. It is located next to the Social Care House (Veterans’ Home) and Szeląg Garden, with the Szelągowski Park and the Warta River in close proximity. According to the local spatial development plan, the land has potential for multi-family or commercial development.

Although the building on the plot is in poor condition and is not listed as an individual monument, it is included in Poznan’s municipal register of monuments, indicating its historical value. It is subject to conservation protection, and renovation work requires obtaining conservation agreements. Additionally, archaeological research needs to be carried out before any excavation work can begin.

The building is supervised by the Municipal Assets Management Board, with a starting price of 1.9 million Polish zlotys for the property. The auction for its sale will take place on August 27th.

This is a unique opportunity for potential investors who are seeking an attractive property with development potential. The land not only offers the prospect of building new residential or commercial structures but also combines natural value, being close to Szeląg Garden and Szelągowski Park. Access to the Warta River and the proximity to the Social Care House add further value to this area.

The sale of this property can contribute to the revitalization and rejuvenation of the area while also preserving its historical character. We encourage all interested parties to participate in the auction and explore the potential that the Ugory Street area holds.

For more information about the real estate industry, market forecasts, and related issues, you can visit Real Estate or Property Wire.