Mieszkańcy Niewiadomia sprzeciwiają się budowie biogazowni

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 22 maja, 2024 Miasto 0

Mieszkańcy dzielnicy Niewiadomie w Rybniku wyrazili swoje obawy dotyczące planowanej budowy biogazowni w ich okolicy. Spotkanie, które odbyło się na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy, zgromadziło wiele osób, które obawiają się odoru, hałasu i utraty wartości nieruchomości. Mimo argumentów przedstawicieli spółki Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego i prezydenta miasta Piotra Kuczery, mieszkańcy nie zostali przekonani.

Mieszkańcy wyraźnie sprzeciwiali się biogazowni, argumentując, że taka lokalizacja jest nieodpowiednia. Obawiają się uciążliwości, takich jak hałas i odor, które mogą wynikać z działania biogazowni. Przedstawiciele spółki zapewniają jednak, że proces przetwarzania odpadów będzie hermetyczny i spełni normy dotyczące hałasu.

Prezydent miasta Piotr Kuczera tłumaczy, że budowa biogazowni jest konieczna dla miasta i ma przyczynić się do ochrony środowiska. Jego zdaniem, lokalizacja jest odpowiednia i została wybrana na podstawie analiz. Mieszkańcy mają możliwość przedstawienia swoich racji podczas konsultacji społecznych.

Poza obawami dotyczącymi hałasu i odoru, mieszkańcy martwią się również o utratę wartości swoich nieruchomości. Niektórzy z nich zastanawiają się nawet nad przeprowadzką.

Mieszkańcy Niewiadomia nie zgadzają się również z tym, jak prowadzone są konsultacje w tej sprawie. Twierdzą, że powinni być wcześniej zapytani o zdanie, a decyzja nie powinna zależeć tylko od zewnętrznego dofinansowania.

Obecnie budowa biogazowni w Niewiadomiu jest na etapie zgłoszenia wniosku dotyczącego decyzji środowiskowej. Istnieje również możliwość zmiany lokalizacji inwestycji w związku z listem intencyjnym podpisanym przez inne miasta.

W końcu, mieszkańcy mają obawy, że odpady będą zwożone z innych miast do biogazowni w Rybniku, co mogłoby spowodować dodatkowe uciążliwości.

Temat budowy biogazowni w Niewiadomiu jest bardzo kontrowersyjny i jeszcze wiele dyskusji i spotkań przed nami, aby znaleźć rozwiązanie, które zadowoli wszystkie strony.

The proposed construction of a biogas plant in the Niewiadomie district of Rybnik has raised concerns among residents. A meeting held at the Historic Ignacy Coal Mine brought together many people who fear odors, noise, and a decline in property values. Despite arguments presented by representatives of the Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego company and the city mayor Piotr Kuczera, the residents remain unconvinced.

The residents clearly oppose the biogas plant, arguing that the location is unsuitable. They are concerned about potential nuisances such as noise and odor that could result from the plant’s operation. However, company representatives assure that the waste processing process will be sealed and comply with noise standards.

City Mayor Piotr Kuczera explains that the construction of the biogas plant is necessary for the city and will contribute to environmental protection. In his opinion, the chosen location is appropriate and was based on analysis. The residents have the opportunity to present their arguments during public consultations.

In addition to concerns about noise and odor, residents are also worried about the decline in the value of their properties. Some are even considering moving.

The residents of Niewiadomie also disagree with how the consultations on this matter are being conducted. They argue that they should have been asked for their opinion earlier and that the decision should not depend solely on external funding.

Currently, the construction of the biogas plant in Niewiadomie is at the stage of submitting an application for an environmental decision. There is also a possibility of changing the location of the investment due to a letter of intent signed by other cities.

Finally, residents are concerned that waste will be transported from other cities to the biogas plant in Rybnik, which could cause additional nuisances.

The topic of constructing a biogas plant in Niewiadomie is highly controversial, and there are still many discussions and meetings ahead of us to find a solution that satisfies all parties.