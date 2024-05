Twoje wyniki wyszukiwania

Popyt na garaże rośnie: coraz więcej ofert mieszkań z miejscem parkingowym

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 22 maja, 2024 Miasto 0

Według analizy przeprowadzonej przez ekspertów z serwisu Otodom, popyt na garaże osiągnął najwyższy poziom od dwóch lat. W styczniu tego roku zauważono wzrost liczby ofert mieszkań z miejscem parkingowym zarówno na wynajem, jak i na sprzedaż od prywatnych właścicieli.

Wartościowe mieszkanie to dzisiaj nie tylko jego wygląd, lokalizacja czy wyposażenie, ale również dostępność miejsca parkingowego. Klienci coraz częściej poszukują nieruchomości, które oferują nie tylko wygodne miejsce do zamieszkania, ale także możliwość bezpiecznego przechowania samochodu.

Karolina Klimaszewska, analityczka Otodom, zauważa, że liczba ofert mieszkań z garażem lub zewnętrznym stanowiskiem postojowym w kwietniu wyniosła odpowiednio 47% i 59% wszystkich dostępnych ogłoszeń. To oznacza znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich lat. Klimaszewska przewiduje, że w najbliższych miesiącach podaż tych nieruchomości będzie dalej rosnąć, podobnie jak popyt.

Warto pamiętać, że posiadanie garażu czy miejsca parkingowego przy mieszkaniu nie tylko zwiększa komfort życia, ale także wpływa na bezpieczeństwo. Samochód parkowany na ulicy jest bardziej narażony na kradzież, uszkodzenia czy złe warunki atmosferyczne. Dlatego wiele osób przykłada dużą wagę do możliwości zaparkowania pojazdu na terenie nieruchomości.

Trend rosnącego popytu na mieszkania z miejscem parkingowym może być także efektem zmiany stylu życia i zwiększonej mobilności. Coraz więcej osób korzysta z samochodu jako głównego środka transportu, dlatego ważne jest, aby mieć pewność, że można bezpiecznie zaparkować w pobliżu miejsca zamieszkania.

Wnioskiem wynikającym z analizy jest fakt, że posiadanie garażu lub miejsca parkingowego staje się coraz bardziej pożądanym i oczekiwanym elementem przy poszukiwaniu mieszkania. Deweloperzy i prywatni właściciele coraz częściej uwzględniają to zapotrzebowanie, oferując nieruchomości z dedykowanymi miejscami parkingowymi.

According to an analysis conducted by experts from the Otodom website, demand for garages has reached its highest level in two years. In January of this year, there was an increase in the number of apartment listings with parking spaces available for both rent and sale by private owners.

Today, a valuable apartment is not only judged by its appearance, location, or amenities but also by the availability of a parking space. Customers are increasingly looking for properties that not only offer a comfortable place to live but also a secure place to store their cars.

Karolina Klimaszewska, an analyst at Otodom, noted that the percentage of apartment listings with a garage or external parking space in April reached 47% and 59% respectively, of all available listings. This marks a significant increase compared to previous years. Klimaszewska predicts that the supply of these properties will continue to grow in the coming months, as will the demand.

It is worth noting that having a garage or parking space not only increases the comfort of living but also enhances safety. A car parked on the street is more susceptible to theft, damage, or adverse weather conditions. Therefore, many people attach great importance to the ability to park their vehicles on the property.

The growing trend of demand for apartments with parking spaces may also be due to changes in lifestyle and increased mobility. More and more people are using cars as their primary means of transportation, so it is important to ensure that safe parking is available near their place of residence.

The conclusion drawn from the analysis is that owning a garage or parking space is becoming an increasingly desirable and expected element when searching for an apartment. Developers and private owners are increasingly taking this demand into account and offering properties with dedicated parking spaces.

For more information on the real estate market and trends, you can visit the Otodom website at www.otodom.pl.