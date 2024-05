Twoje wyniki wyszukiwania

Spodziewane zmiany na rynku nieruchomości w związku z brakiem programu dopłat do kredytów

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 22 maja, 2024 Miasto 0

Według eksperta nieruchomości, Tomasza Lebiedzia, niedawne wygaśnięcie programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” miało wpływ na zmniejszenie zainteresowania zakupem nieruchomości, co widoczne jest również na rynku kredytowym. Wysokie ceny mieszkań i mniejsze zainteresowanie najmem przyczyniły się także do spadku zainteresowania zakupami lokali na wynajem. Jednak według Lebiedzia, wielu sprzedających, szczególnie na rynku wtórnym, czeka z nadzieją na program „Na start”, który jest teraz ich jedyną szansą na skuteczną sprzedaż.

Jednakże po niemal pięciu miesiącach od zamknięcia programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, część sprzedających zaczyna dostrzegać, że jest mniej potencjalnych klientów, a proces transakcji trwa dłużej. Mimo że nie obniżają oni jeszcze ofertowych cen, stają się bardziej elastyczni w negocjacjach. Dane NBP dotyczące cen transakcyjnych w pierwszym kwartale 2024 roku nie wskazują jeszcze na znaczący trend obniżek, jednak w raportach analizujących rynek wtórny jest wiele transakcji, które zostały zawarte jeszcze pod koniec 2023 roku.

Tomasz Błeszyński, inny doradca rynku nieruchomości, dodaje, że obecnie mieszkania kupują głównie bardziej zamożni klienci, którzy preferują płatność gotówkową lub minimalny udział kredytu. Obawiają się oni podwyżek i uważają inwestycję w nieruchomości za bardziej opłacalną niż tradycyjne lokaty bankowe. Natomiast mniej zamożni klienci czekają na dostępne dopłaty, jednak są ostrożni z dokonywaniem rezerwacji ze względu na sprzeczne informacje dotyczące terminu wprowadzenia programu.

Paweł Grabowski, ekspert rynku nieruchomości, prognozuje, że jeśli nie zostanie wprowadzony nowy program dopłat do kredytów, ceny mieszkań będą spadać. Brak programu, przy ograniczonym popycie, zmusi sprzedających do obniżek cen w celu przyciągnięcia klientów. Przy założeniu stabilnych stóp procentowych, spadki cen mieszkań w ciągu sześciu miesięcy będą mieć wartość niższą niż 10 procent.

