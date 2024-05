Twoje wyniki wyszukiwania

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA spadła, ale ceny osiągnęły historyczny rekord

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 22 maja, 2024 Miasto 0

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA spadła nieoczekiwanie w kwietniu drugi miesiąc z rzędu o 1,9 proc., wynika z informacji stowarzyszenia pośredników handlu nieruchomościami. Przewidywany wzrost sprzedaży do 4,21 mln nie został osiągnięty.

Ekonomiści wskazują na wyższy koszt kredytu hipotecznego jako główną przyczynę spadku sprzedaży domów. Wzrost stóp procentowych skutkuje większym obciążeniem dla potencjalnych nabywców, co zniechęca ich do zakupu. Nawet poprawa podaży domów o 9 proc. do 1,21 mln nie przyczyniła się do poprawy sytuacji na rynku.

Warto jednak zauważyć, że mimo spadku sprzedaży, ceny domów na rynku wtórnym osiągnęły historyczny rekord. Mediana ceny sprzedaży domu wynosiła 407,6 tys. USD, co oznaczało wzrost o 5,7 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. To najwyższa cena dla kwietnia w historii.

Mimo wyższych kosztów kredytu hipotecznego, wielu nabywców nadal jest gotowych zapłacić wysoką cenę za dom na rynku wtórnym. To może być wynikiem ograniczonej podaży na rynku oraz chęci inwestowania w nieruchomości jako formę długoterminowej lokaty kapitału.

Dlatego warto zwrócić uwagę, że choć sprzedaż spadła, rynek nieruchomości w USA nadal pozostaje atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym, zwłaszcza dla tych, którzy szukają stabilnego i rosnącego wartościowo aktywa.

The real estate industry in the United States has experienced an unexpected decline in home sales on the secondary market for the second consecutive month, with a 1.9 percent decrease in April, according to information from the Association of Realtors. The projected sales growth of 4.21 million was not achieved.

Economists point to the higher cost of mortgage loans as the main reason for the decline in home sales. The increase in interest rates has resulted in a greater burden for potential buyers, discouraging them from making a purchase. Even with a 9 percent improvement in housing supply, reaching 1.21 million units, the market situation has not improved.

However, it is worth noting that despite the decrease in sales, home prices on the secondary market have reached a historical record. The median sales price was $407.6 thousand, indicating a 5.7 percent increase compared to the previous year. This is the highest price for April in history.

Despite the higher cost of mortgage loans, many buyers are still willing to pay a high price for a home on the secondary market. This could be due to the limited supply in the market and the desire to invest in real estate as a long-term capital asset.

Therefore, it is important to recognize that despite the decline in sales, the real estate market in the United States remains an attractive investment opportunity, especially for those seeking a stable and appreciating asset. Investing in real estate can be seen as a form of long-term capital investment.