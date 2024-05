Twoje wyniki wyszukiwania

Warto inwestować w nieruchomości w Trójmieście? Sprawdź, gdzie zainwestować!

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 22 maja, 2024 Miasto 0

Czy nadal warto inwestować w nieruchomości? To pytanie, które wielu inwestorów zadaje sobie na co dzień. Wiele osób decyduje się na zakup mieszkań, aby chronić swoje oszczędności przed inflacją i zyskać na wartości nieruchomości. Jednak warto zastanowić się, czy apartamenty inwestycyjne nie są lepszym wyborem dla inwestorów.

Według raportu „Polak Inwestor 2023”, aż 57% Polaków uważa, że nieruchomości są najlepszym sposobem na ochronę kapitału przed inflacją. Jednak raport wskazuje również, że wiele osób lekceważy posiadanie wiedzy związanej z inwestowaniem w nieruchomości. Dlatego warto zastanowić się, czy warto zainwestować w mieszkania w Trójmieście.

W ostatnim kwartale 2023 roku ceny mieszkań w Polsce wzrosły o 18%. W Gdańsku wzrost cen mieszkań był jeszcze większy – średnie ceny małych mieszkań wzrosły o 20,7%, a średnie o 16,8%. To atrakcyjne stopy zwrotu z inwestycji dla tych, którzy kupili nieruchomość wcześniej.

Jednak eksperci przewidują, że tempo wzrostu cen mieszkań może się zmniejszyć w nadchodzących latach. Rządowy program „kredytu mieszkaniowego #naStart” może wpłynąć na dalszy wzrost cen, ale prawdopodobnie będzie to mniej dynamiczne niż w poprzednich latach.

Dlatego warto zainteresować się również ofertą apartamentów inwestycyjnych. Takie apartamenty są dedykowane inwestorom, rentierom i osobom chcącym zabezpieczyć swoje oszczędności w nieruchomościach. Grupa Murapol oferuje ciekawe projekty apartamentów inwestycyjnych w Gdańsku, takie jak Murapol Portovo, który położony jest w atrakcyjnym miejscu tuż nad Motławą.

Inwestowanie w apartament inwestycyjny może przynieść korzyści zarówno z wynajmu długoterminowego, jak i krótkoterminowego. Ponadto, taki apartament może zyskać na wartości w przyszłości, co stanowi dodatkowy potencjał inwestycyjny.

Podsumowując, warto rozważyć inwestowanie w nieruchomości w Trójmieście. Zarówno tradycyjne mieszkania, jak i apartamenty inwestycyjne mają swoje zalety. Ważne jest jednak zdobycie odpowiedniej wiedzy związanej z inwestowaniem w nieruchomości oraz wybór odpowiedniej lokalizacji.

The real estate industry in Poland has seen significant growth in recent years, making it an attractive option for investors. According to the „Polak Inwestor 2023” report, 57% of Poles consider real estate to be the best way to protect their capital from inflation. However, the report also highlights that many people lack knowledge about real estate investing, which is why it’s important to consider the options available, such as investment apartments.

In the last quarter of 2023, property prices in Poland increased by 18%. In Gdańsk, the increase was even higher, with average prices of smaller apartments rising by 20.7% and average prices by 16.8%. These are attractive returns on investment for those who purchased property earlier.

However, experts predict that the pace of price growth in the real estate market may slow down in the coming years. The government’s „kredytu mieszkaniowego #naStart” program may have an impact on further price increases, but it is likely to be less dynamic than in previous years.

This is why it is worth considering investment apartments as an alternative. These apartments are designed for investors, retirees, and individuals looking to secure their savings in real estate. Murapol Group offers interesting investment apartment projects in Gdańsk, such as Murapol Portovo, which is located in an attractive area right by the Motława River.

Investing in an investment apartment can bring benefits from both long-term and short-term rentals. Additionally, such an apartment may increase in value in the future, providing additional investment potential.

In summary, it is worth considering real estate investment in the Tri-City area of Poland. Both traditional apartments and investment apartments have their advantages. However, it is important to acquire the necessary knowledge about real estate investing and choose the right location.