Twoje wyniki wyszukiwania

Czy warto inwestować w mieszkanie na wynajem?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 23 maja, 2024 Miasto 0

Ceny kawalerek na metr kwadratowy w polskich miastach są coraz bardziej niebezpiecznie wysokie. Przykładowo, w Warszawie średnia cena mieszkania wynosi już 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Niemniej jednak, eksperci nie są zaskoczeni ofertami remontowanych mieszkań o powierzchni 16-20 metrów kwadratowych w najpopularniejszych lokalizacjach takich jak Śródmieście, Mokotów czy Żoliborz, sprzedawanych za 25-30 tysięcy złotych za metr kwadratowy.

Według ekspertów, takie kawalerki, chociaż nie nowe, mają przemyślane rozkłady pomieszczeń. Stąd wynika, że inwestorzy wciąż są zainteresowani wynajmem tych nieruchomości. Szacuje się, że zysk z takiej inwestycji wynosi od 6 do maksymalnie 10 procent rocznie.

Magdalena Łozowicka, analityk ds. nieruchomości WGN, jest zdania, że inwestor kupujący mieszkanie za gotówkę może oczekiwać zwrotu z inwestycji po około 12-15 latach. Czas zwrotu zależy od wielu czynników, takich jak cena zakupu, wysokość czynszu czy obłożenie nieruchomości.

Przy wyborze odpowiedniej kawalerki, Łozowicka zaleca, aby inwestor określił grupę docelową najemców, takich jak młodzi pracujący ludzie, studenci czy osoby podróżujące służbowo na kilka dni. Jest to istotne, ponieważ lokalizacja jest najważniejsza dla potencjalnych najemców. Studenci chętnie wynajmują mieszkania w okolicy uniwersytetów, podczas gdy najemcy biznesowi preferują adresy blisko centrum miasta.

Według Łozowickiej, najważniejszym kryterium wyboru nie jest rynek pierwotny czy wtórny, ale raczej lokalizacja, standard nieruchomości oraz infrastruktura handlowo-usługowa na osiedlu, a także bliskość przystanków komunikacji miejskiej.

Choć zakup kawalerki może być dobrą inwestycją, analistka WGN zaznacza, że przynosi ona zwrot w perspektywie długoterminowej. Choć koszt takiego mieszkania jest niższy niż większych nieruchomości, to inwestycja w mieszkanie dwupokojowe może być bardziej opłacalna. Właściciel takiego mieszkania może ustalać wyższy czynsz, a rotacja najemców jest zazwyczaj mniejsza.

The rising prices of small apartments per square meter in Polish cities is a cause for concern. For example, in Warsaw, the average price of an apartment is already 20,000 PLN per square meter. However, experts are not surprised by the offers of renovated apartments with an area of 16-20 square meters in the most popular locations such as Śródmieście, Mokotów, or Żoliborz, selling for 25-30,000 PLN per square meter.

According to experts, these small apartments, although not new, have well-designed layouts. This is why investors are still interested in renting these properties. It is estimated that the profit from such an investment ranges from 6 to a maximum of 10 percent annually.

Magdalena Łozowicka, a real estate analyst at WGN, believes that an investor buying an apartment with cash can expect a return on investment after about 12-15 years. The payback period depends on various factors, such as the purchase price, rental amount, or occupancy rate.

When choosing the right small apartment, Łozowicka recommends that investors define the target group of tenants, such as young working people, students, or business travelers staying for a few days. This is important because location is crucial for potential tenants. Students are willing to rent apartments near universities, while business tenants prefer addresses close to the city center.

According to Łozowicka, the most important criteria for choosing are not whether it is a primary or secondary market, but rather the location, standard of the property, commercial and service infrastructure in the neighborhood, as well as the proximity to public transportation stops.

Although buying a small apartment can be a good investment, the WGN analyst emphasizes that it brings returns in the long term. While the cost of such an apartment is lower than larger properties, investing in a two-room apartment may be more profitable. The owner of such an apartment can set a higher rent, and tenant turnover is usually lower.