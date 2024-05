Twoje wyniki wyszukiwania

LSI Software – nowy najemca kompleksu biurowego Oxygen Park w Warszawie

Kompleks biurowy Oxygen Park w Warszawie ma nowego najemcę – firmę LSI Software. LSI Software, czołowy dostawca nowoczesnych systemów informatycznych, wynajął ponad 400 mkw. powierzchni biurowej w tym obiekcie. Przedsiębiorstwo przeniosło się z innego budynku przy Alejach Jerozolimskich.

Firma LSI Software działa na rynku od 1991 roku i jest wiodącym producentem oprogramowania dla różnych branż, takich jak przedsiębiorstwa, sieci sklepów detalicznych, gastronomia, obiekty hotelowe, sportowo-rekreacyjne oraz sieci kin. W swojej ofercie firma dostarcza nie tylko profesjonalne systemy B2B, ale także nowoczesny sprzęt, usługi konsultacyjne i serwis. LSI Software od samego początku stawia również na własne, innowacyjne produkty.

Firma cieszy się renomą i jest partnerem takich gigantów jak Microsoft, Posiflex, LRS oraz Cinestar Software. Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2006 roku.

Oxygen Park to nowoczesny kompleks biurowy, który znajduje się bezpośrednio przy Alejach Jerozolimskich. Składa się z dwóch sześciokondygnacyjnych budynków o łącznej powierzchni najmu ponad 18 000 mkw. Całkowicie przeszklona fasada budynków zapewnia dużą ilość światła naturalnego, a otwierane okna umożliwiają wentylację pomieszczeń świeżym powietrzem.

Przestrzeń biurowa LSI Software mieści się na 1. piętrze budynku A w Oxygen Park i obejmuje powierzchnię 432 mkw. Umowa najmu została podpisana na 7 lat.

Oxygen Park oferuje nie tylko wysoką jakość powierzchni biurowych, ale również zielone patio ze strefą relaksu, kantynę oraz różne punkty handlowo-usługowe. Na terenie kompleksu znajduje się także 162 miejsca parkingowe w garażu podziemnym, stojaki rowerowe oraz szatnie z prysznicami.

Lokalizacja kompleksu biurowego jest bardzo dogodna, zarówno samochodem, jak i środkami transportu publicznego. Oxygen Park znajduje się jedynie 7 km od lotniska Okęcie oraz centrum miasta i sąsiaduje z kilkoma centrami handlowymi.

Golden Star Group, właściciel Oxygen Park, jest firmą inwestycyjną specjalizującą się w nieruchomościach komercyjnych. Firma od lat koncentruje się na tworzeniu wartości dodanej poprzez wynajem i zarządzanie nieruchomościami. Jej portfolio obejmuje projekty o wartości przekraczającej 1,5 mld euro w całej Europie, w tym prężnie rozwijającym się rynku polskim.

