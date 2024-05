Twoje wyniki wyszukiwania

Miejsce parkingowe – nieodzowny element mieszkania

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 23 maja, 2024 Miasto 0

Wynajem lub zakup mieszkania z miejscem parkingowym stał się priorytetem dla Polaków, wynika z raportu serwisu Otodom. Badanie wykazało, że Polacy bardziej cenią sobie miejsce parkingowe niż balkony czy klimatyzację. Brak własnego miejsca parkingowego oznacza konieczność płacenia wysokich opłat za wynajem. W Warszawie wynosi to nawet 600 złotych miesięcznie.

Liczba ofert mieszkań z dostępnym miejscem parkingowym, zarówno do wynajęcia, jak i do kupna, wzrosła w kwietniu o 60 procent w porównaniu do poprzedniego roku. Autorzy raportu zauważyli rosnącą liczbę ofert mieszkań zarówno od deweloperów, jak i od prywatnych właścicieli, które dysponują miejscem parkingowym. W kwietniu tego roku 47 procent ofert dotyczyło mieszkań do wynajęcia, a 59 procent – mieszkań na sprzedaż.

Karolina Klimaszewska, starsza analityczka Otodom, podkreśla, że posiadanie miejsca parkingowego jest priorytetem w Polsce, niezależnie od pory roku. Według niej, garaż jest znacznie ważniejszy dla Polaków niż balkon, ogródek, winda czy klimatyzacja.

Analiza raportu wykazała, że miasta z największą liczbą ofert mieszkań z miejscem parkingowym to Katowice i Trójmiasto, gdzie aż 75 procent ofert posiada miejsca parkingowe. W Trójmieście 59 procent ofert mieszkań do wynajęcia jest z miejscem parkingowym.

Jednak Wrocław, Katowice i Poznań mają najmniejszą liczbę mieszkań dostępnych do wynajęcia z garażem – wynosi to odpowiednio 48 procent,46 procent i 42 procent.

Warto zauważyć, że miejsce parkingowe ma duży wpływ na wysokość czynszu. Dostępność miejsca parkingowego przekłada się na wyższą cenę najmu nawet o 2-3 procent za metr kwadratowy. Większość mieszkań dostępnych do wynajęcia i sprzedaży w siedmiu największych miastach oferuje garaż. Wzrosła również liczba ofert samych garaży. W kwietniu było ich o 5 procent więcej niż rok wcześniej.

Podsumowując, miejsce parkingowe stało się nieodzownym elementem mieszkania dla Polaków. Coraz większa liczba ofert z miejscami parkingowymi na rynku nieruchomości potwierdza tę tendencję.

The report from the Otodom website highlights that having a parking space has become a priority for Poles when renting or buying an apartment. The study found that Poles value a parking space more than balconies or air conditioning. Without their own parking space, individuals are faced with high rental fees, which can reach up to 600 złotych per month in Warsaw.

In April, the number of apartment offers with available parking spaces for rent or purchase increased by 60% compared to the previous year. The report authors noted a growing number of apartment offers from both developers and private owners who have parking spaces. In April of this year, 47% of the offers were for apartments for rent, while 59% were for apartments for sale.

Karolina Klimaszewska, a senior analyst at Otodom, emphasizes that owning a parking space is a priority in Poland regardless of the season. According to her, a garage is much more important to Poles than a balcony, garden, elevator, or air conditioning.

An analysis of the report reveals that the cities with the highest number of apartment offers with parking spaces are Katowice and the Tricity area, where a staggering 75% of the offers include parking spaces. In the Tricity area, 59% of the offers for apartments for rent have parking spaces.

However, Wrocław, Katowice, and Poznań have the lowest percentage of apartments available for rent with a garage, at 48%, 46%, and 42% respectively.

It is worth noting that having a parking space significantly affects the rent price. The availability of a parking space can result in a 2-3% higher price per square meter. The majority of apartments available for rent and sale in the seven largest cities come with a garage. Furthermore, the number of garage offers has also increased, with a 5% rise in April compared to the previous year.

In conclusion, a parking space has become an essential element of an apartment for Poles. The increasing number of offers with parking spaces in the real estate market confirms this trend.