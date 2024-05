Twoje wyniki wyszukiwania

Nowa firma doradcza SQM Advisory wkracza na rynek polskiej nieruchomości komercyjnych

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 23 maja, 2024 Miasto 0

Trzech doświadczonych ekspertów z branży nieruchomości komercyjnych postanowiło łączyć siły i stworzyć nową firmę doradczą – SQM Advisory. Igor Roguski, Wojciech Nowicki i Tomasz Arent, z ogromnym doświadczeniem w międzynarodowych firmach doradczych oraz w sektorze logistyki i deweloperstwa, mają na celu wspieranie klientów w trudnym i nasyconym rynku nieruchomości przemysłowych w Polsce.

W obecnych czasach, po ponad dekadzie dynamicznego rozwoju, rynek nieruchomości komercyjnych przechodzi okres stabilizacji. Jest to jednak jednocześnie czas wyzwania i egzaminu dla doradców, którzy muszą dostosować swoje usługi do zmieniających się oczekiwań klientów. SQM Advisory przychodzi do gry z optymizmem, wiedząc, że istnieje zawsze miejsce na wartościowe doradztwo.

Unikalnym aspektem powstania SQM Advisory jest połączenie trzech dyrektorów zarządzających działami Industrial & Logistics i ich wspólnej wizji rozwoju branży nieruchomości przemysłowych. To sytuacja bez precedensu na rynku. Wspólnie zgromadzone doświadczenie w zrealizowanych projektach logistycznych i przemysłowych, obejmujących ponad milion metrów kwadratowych, jest kapitałem wiedzy, który pozwoli nowej firmie na szybki rozwój.

Polski rynek nieruchomości przemysłowych, stając się dojrzałym i nasyconym, nadal potrzebuje specjalistycznego doradztwa. SQM Advisory ma za zadanie pełnić rolę mediatorów i tłumaczy, pomagając klientom porozumieć się i osiągnąć sukces w negocjacjach. W przyszłości, w roku 2024, podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce przekroczy poziom 34 milionów metrów kwadratowych.

SQM Advisory wkracza do polskiego rynku nieruchomości komercyjnych, otwierając nowe możliwości dla klientów w tej konkurencyjnej dziedzinie. Z doświadczeniem i profesjonalnym podejściem, firma jest gotowa sprostać wyzwaniom i wspierać klientów w realizacji ich celów biznesowych.

For more information on the real estate industry in Poland, you can visit the official website of the Ministry of Investment and Economic Development of the Republic of Poland: link.