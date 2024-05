Twoje wyniki wyszukiwania

Ożywienie na rynku nieruchomości, ale produkcja budowlana pod presją

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 23 maja, 2024 Miasto 0

Według ekonomistów PKO Banku Polskiego, na rynku nieruchomości utrzymuje się ożywienie, ale dane wskazują na to, że jego siła słabnie. Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu spadła o 2% w porównaniu do ubiegłego roku. Jednak w porównaniu do marca, wzrosła o 9%.

Ekonomiści zauważyli, że produkcja budowlana pozostaje pod presją. Jednak źródeł niespodzianki okazała się lepsza kondycja inżynierii lądowej, której produkcja wzrosła o 7,8% w kwietniu. Po głębokim spadku w marcu, takie ożywienie jest mile widziane, jednak ekonomiści zatrzymują się z ocenami, na ile trwały charakter ma ta poprawa.

Inżynieria lądowa jest istotna dla całego sektora budowlanego, stanowiąc około 40% ogólnej produkcji. Jednakże w segmencie budowy budynków odnotowano spadek produkcji o 5,9% w kwietniu. Ekonomiści tłumaczą to dekoniunkturą na rynku budynków magazynowych oraz powolnym ożywieniem w sektorze nieruchomości mieszkaniowych.

Oprócz tego, powoli poprawia się kondycja najmniejszych firm budowlanych, które w okresie pandemii doświadczyły spadku wykorzystania zdolności produkcyjnych. Niestety, wciąż brakuje pracowników w branży budowlanej, co negatywnie wpływa na działalność firm.

Ekonomiści zwracają również uwagę na spowolnienie wzrostu liczby udzielanych pozwoleń na budowę oraz nieznaczny spadek liczby rozpoczynanych budów. Mogą to być efekty niepewności związanej z programem #NaStart.

Podsumowując, na rynku nieruchomości wciąż obserwuje się ożywienie, choć jego siła słabnie. Produkcja budowlana napotyka jednak na trudności, a kondycja firm budowlanych nadal jest challenging.

Według ekonomistów PKO Banku Polskiego, branża budowlana nadal doświadcza ożywienia na rynku nieruchomości, jednak siła tego ożywienia słabnie. W kwietniu odnotowano spadek produkcji budowlano-montażowej o 2% w porównaniu do ubiegłego roku, jednak wzrost o 9% w porównaniu do marca.

Jednym z czynników wpływających na tę sytuację jest kondycja inżynierii lądowej, która odnotowała wzrost produkcji o 7,8% w kwietniu. To przyjemne zaskoczenie, szczególnie po głębokim spadku w marcu. Niemniej jednak, ekonomiści ostrożnie podchodzą do oceny trwałości tego ożywienia.

Inżynieria lądowa stanowi istotny segment w całej branży budowlanej, odpowiadając za około 40% ogólnej produkcji. Niestety, w segmencie budowy budynków odnotowano spadek produkcji o 5,9% w kwietniu. Ekonomiści tłumaczą to dekoniunkturą na rynku budynków magazynowych oraz powolnym ożywieniem w sektorze nieruchomości mieszkaniowych.

Dodatkowo, można zaobserwować poprawę sytuacji najmniejszych firm budowlanych, które w okresie pandemii zmagały się z niskim wykorzystaniem zdolności produkcyjnych. Mimo to, branża nadal boryka się z problemem braku pracowników, co negatywnie wpływa na działalność firm.

Ekonomiści zwracają także uwagę na spowolnienie wzrostu liczby udzielanych pozwoleń na budowę oraz niewielki spadek liczby rozpoczynanych budów. Te tendencje mogą być wynikiem niepewności związaną z programem #NaStart.

Podsumowując, pomimo obserwowanego ożywienia na rynku nieruchomości, siła tego ożywienia słabnie. Branża budowlana stawia czoło różnym trudnościom, a sytuacja firm budowlanych nadal jest trudna. Wzrost liczby pozwoleń na budowę zwalnia, a także występuje niewielki spadek liczby rozpoczynanych budów. Nowe wyzwania stawiane przed sektorem nieruchomości wymagają uwagi i analizy.