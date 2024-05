Twoje wyniki wyszukiwania

VIBE: Innowacyjny biurowiec z dbałością o środowisko i dźwiękowy klimat miasta

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 23 maja, 2024 Miasto 0

VIBE to nowoczesny biurowiec o unikalnym charakterze, którego tajemnica tkwi w specjalnie skomponowanej audiosferze. Zespół Ghelamco, odpowiedzialny za powstanie tego obiektu, postanowił zaprosić do współpracy kompozytora i producenta dźwięku, Wojciecha Urbańskiego, aby stworzyć niepowtarzalne doznania dla wszystkich odwiedzających.

Ale to nie tylko dźwięki sprawiają, że VIBE wyróżnia się spośród innych biurowców. Firma Ghelamco postawiła na strategię ESG (Environmental, Social, and Governance), która zakłada zrównoważone podejście do budownictwa. W ramach tej strategii zastosowano m.in. Building Energy Management System (BEMS), który pozwoli na znaczące zmniejszenie zużycia energii. Cały biurowiec ma być w pełni zasilany czystą energią, co jest ważnym krokiem w kierunku ekologicznej przyszłości.

Ale to nie wszystko, czym VIBE pragnie zaskoczyć swoich najemców. Oprócz innowacyjnych rozwiązań energetycznych, w biurowcu pojawią się również środki mające na celu ochronę zdrowia. Winda i systemy wentylacji zostaną wyposażone w wirusobójcze lampy UV, które zapewnią bezpieczne przemieszczanie się w budynku, nawet w czasach pandemii.

Ponadto, Ghelamco postanowiło stworzyć infrastrukturę sprzyjającą ekologicznym środkom transportu. W VIBE znajdą się specjalne udogodnienia dla rowerzystów, takie jak szafki, prysznice, parking rowerowy oraz stacja naprawy. Dodatkowo, biurowiec będzie wyposażony w ładowarki dla elektrycznych samochodów i jednośladów, zachęcając tym samym najemców do korzystania z ekologicznych środków transportu.

VIBE to niezwykłe miejsce, gdzie dbałość o środowisko, innowacyjność i dźwiękowy klimat miasta łączą się w harmonijną całość. Ten biurowiec nie tylko zapewnia komfortowe warunki pracy, ale także inspiruje i pobudza zmysły. Przyszłość budownictwa z pewnością nabiera coraz bardziej zielonego kształtu, a VIBE jest tego doskonałym przykładem.

VIBE, a modern office building with a unique character, stands out from other office buildings due to its specially composed audio atmosphere. The team at Ghelamco, responsible for the creation of this facility, collaborated with composer and sound producer Wojciech Urbański to create a one-of-a-kind experience for all visitors.

However, it is not just the sounds that make VIBE distinctive among other office buildings. Ghelamco has embraced an ESG (Environmental, Social, and Governance) strategy, which involves a sustainable approach to construction. As part of this strategy, the building incorporates a Building Energy Management System (BEMS) that will significantly reduce energy consumption. The entire office building will be powered by clean energy, marking an important step towards an ecological future.

But that’s not all that VIBE has in store for its tenants. In addition to innovative energy solutions, the building will also feature measures aimed at protecting health. The elevators and ventilation systems will be equipped with virus-killing UV lamps, ensuring safe movement within the building, even during pandemics.

Furthermore, Ghelamco has decided to create infrastructure that supports environmentally friendly modes of transportation. VIBE will include special amenities for cyclists, such as lockers, showers, bicycle parking, and repair stations. Additionally, the office building will be equipped with chargers for electric cars and bikes, thereby encouraging tenants to use environmentally friendly means of transportation.

VIBE is an extraordinary place where environmental consciousness, innovation, and the urban soundscape come together in harmony. This office building not only provides comfortable working conditions but also inspires and stimulates the senses. The future of construction is undoubtedly becoming increasingly green, and VIBE is an excellent example of this.