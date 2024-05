Twoje wyniki wyszukiwania

Zarządca nieruchomości Cushman & Wakefield – lider innowacji na rynku CEE

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 23 maja, 2024 Miasto 0

Zespół Asset Services Cushman & Wakefield to renomowany zarządca nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej, odpowiedzialny za różnorodny portfel blisko 6 milionów metrów kwadratowych biur, magazynów, sklepów i hoteli. Na czele tego oddziału stoi Zuzanna Paciorkiewicz, która pełni funkcję Head of Asset Services CEE, zarządzając zespołem 367 ekspertów w Polsce, Czechach, na Węgrzech, na Słowacji oraz w Rumunii.

Jej głównym zadaniem jest opracowanie strategii i rozwój biznesu związanych z zarządzaniem nieruchomościami w regionie. Zuzanna Paciorkiewicz koncentruje się na wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań i zastosowaniu zasad lean management. Jednocześnie nieustannie poszerza zakres świadczonych usług, a w szczególności doradztwo i wdrażanie rozwiązań z zakresu ESG oraz automatyzację procesów operacyjno-finansowych.

Zuzanna Paciorkiewicz to ceniony ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości oraz wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest członkinią zarządu Cushman & Wakefield w Polsce, a także należy do prestiżowego Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców RICS. Posiada również certyfikat międzynarodowego mediatora RICS oraz tytuł doktora ekonomii.

Zespół Asset Services Cushman & Wakefield wyróżnia się nie tylko profesjonalizmem, ale także innowacyjnym podejściem do zarządzania nieruchomościami. Ich zróżnicowany portfel i strategiczne podejście sprawiają, że są liderem na rynku CEE, dostarczając nie tylko wysokiej jakości usługi zarządcze, ale przede wszystkim wprowadzając innowacje i tworząc nowe standardy branżowe.

