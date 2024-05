Twoje wyniki wyszukiwania

Jak wykorzystać LinkedIn do budowy marki w branży nieruchomości?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 24 maja, 2024 Miasto 0

Z portalu LinkedIn korzysta 900 milionów osób na całym świecie, a co sekundę rejestrują się trzy nowe osoby lub firmy. Swoje konta na LinkedIn ma 130 tysięcy szkół i aż 58,4 mln przedsiębiorstw na całym świecie. Portal ten z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. W jaki sposób go wykorzystać, by budować swoją pozycję w branży nieruchomości? Podpowiadamy.

Platforma LinkedIn od lat zrzesza ludzi biznesu. To ulubiony portal pracowników, HR-owców, prezesów czy przedstawicieli handlowych. Spośród 900 milionów zarejestrowanych użytkowników 310 milionów stanowią ci, którzy są aktywni. To ogromna liczba. W jaki sposób zatem wykorzystać LinkedIn do budowania swojej pozycji w branży nieruchomości? Jest na to kilka sposobów.

LinkedIn pomaga firmom budować pozycję silnego pracodawcy

LinkedIn to doskonały portal do budowania pozycji silnej firmy, zorientowanej na pozyskiwanie pracowników. Tworzenie profesjonalnych profili, prezentowanie wartości, celów oraz unikalnych cech jako pracodawcy przyciąga uwagę potencjalnych pracowników i pomaga w budowaniu reputacji firmy jako miejsca, w którym warto pracować.

LinkedIn skutecznie zwiększa sprzedaż

Badania wykazują, że LinkedIn ma wysoki współczynnik konwersji leadów, o 277 proc. lepszy niż Facebook czy Twitter. Agenci nieruchomości mogą wykorzystać ten portal do dotarcia do potencjalnych klientów. Warto skupić się na budowaniu profilu wśród osób, które mogą być potencjalnymi klientami. LinkedIn Sales Navigator również pomaga w procesie sprzedaży i zapewnia o +7 proc. wyższy współczynnik wygranych przy zamykaniu transakcji.

Jak budować profil na LinkedIn?

Zdaniem ekspertów rynkowych LinkedIn to lider w dostarczaniu treści organicznych. Agenci nieruchomości powinni stawiać na eksperckie treści, komentowanie rynkowych zdarzeń i udzielanie rad osobom poszukującym nieruchomości. Zdjęcia w postach generują większe zaangażowanie niż same teksty. Ważne jest także poruszanie ciekawych i nieoczywistych kwestii oraz angażowanie się w obserwację rynku.

LinkedIn to potężne narzędzie, które z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Budowanie marki na tym portalu może przynieść wiele korzyści dla agentów nieruchomości. Warto już dzisiaj zacząć działać na LinkedIn i budować wizerunek swojej firmy w oczach klientów.

The LinkedIn platform is used by 900 million people worldwide, with three new people or companies registering every second. There are 130,000 schools and 58.4 million businesses on LinkedIn. The platform is gaining popularity year by year. In this article, we will discuss how to utilize LinkedIn to build your position in the real estate industry.

LinkedIn has been a meeting place for business professionals for years. It is a favorite portal for employees, HR practitioners, executives, and sales representatives. Out of the 900 million registered users, 310 million are active users. This is a significant number. So, how can you use LinkedIn to build your position in the real estate industry? There are several ways to do so.

LinkedIn helps companies build their position as strong employers. It is an excellent platform for companies looking to recruit employees. Creating professional profiles and showcasing the values, goals, and unique attributes of the company as an employer will attract potential employees and help build the company’s reputation as a great place to work.

LinkedIn effectively increases sales. Studies have shown that LinkedIn has a higher lead conversion rate, 277% better than Facebook or Twitter. Real estate agents can utilize this platform to reach potential clients. It is important to focus on building a profile among individuals who could be potential clients. LinkedIn Sales Navigator also helps in the sales process and provides a 7% higher win rate when closing deals.

Here are some tips for building a profile on LinkedIn according to market experts. LinkedIn is a leader in delivering organic content. Real estate agents should focus on providing expert content, commenting on market events, and giving advice to people looking for real estate. Posts with photos generate more engagement than text-only posts. It is also important to address interesting and non-obvious issues and engage in market observation.

LinkedIn is a powerful tool that is gaining popularity year by year. Building your brand on this platform can bring many benefits to real estate agents. It is worth starting to take action on LinkedIn today and build your company’s image in the eyes of customers.

