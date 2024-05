Twoje wyniki wyszukiwania

Mieszkaniowy rynek w Polsce: wyzwania i cele PZFD

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 24 maja, 2024 Miasto 0

Kwestie mieszkaniowe są obecnie jednym z gorących tematów w polskiej debacie społecznej. Tematyka ta jest szeroko poruszana w mediach, a niedawna tragedia pożaru dużego centrum handlowego na warszawskiej Białołęce również wywołała wiele kontrowersji. Początkowo pojawiały się spekulacje, że pożar został celowo wzniecony w celu zysku deweloperów. Jednak te teorie spiskowe zostały szybko obalone, ponieważ teren nie był przeznaczony planistycznie pod budowę mieszkań, a miasto celowo wybrało lokalizację na centrum handlowe. Niestety, kolportowanie takich teorii przez osoby publiczne i media jest smutnym przykładem nadużycia tragedii i wykorzystania jej do budowania popularności czy zyskiwania kapitału.

Jako prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich stawiam sobie dwa podstawowe cele. Po pierwsze, naszym celem jest wspieranie administracji rządowej i samorządowej w tworzeniu skutecznej polityki mieszkaniowej. Jesteśmy świadomi, że prywatny sektor deweloperski jest nieodzownym elementem rynku mieszkaniowego w Polsce. Chcemy być uznanym ekspertem i merytorycznie wspierać władze w podejmowaniu decyzji w tej dziedzinie. Niestety, dotychczasowy dialog z rządem pozostawiał wiele do życzenia. Zarówno przedsiębiorcy, jak i lokalne samorządy, nie mieli dostępu do Ministerstwa Rozwoju. Musimy doprowadzić do znacznej poprawy współpracy i dialogu pomiędzy rządem, samorządami, inwestorami oraz ekspertami, architektami i inżynierami. Powinniśmy zbierać wszystkie strony konfliktu w jedno miejsce i skłonić je do wspólnego wysiłku w celu zmiany rzeczywistości i uczynienia mieszkań dostępnymi dla większej liczby osób.

Drugim celem jest naprawa wizerunku branży. Rozumiemy frustrację wielu ludzi, zwłaszcza młodych, którzy nie są w stanie osiągnąć swojego wymarzonego mieszkania ze względu na wysokie ceny. Niestety, wiele deweloperów, włączając w to nasz związek, dopuściło się nieetycznych praktyk wobec klientów, takich jak niezgodność projektów z rzeczywistością czy niedotrzymanie obietnic dotyczących placów zabaw. Chociaż te przypadki są statystycznie niewielkie, jednak branża budowlana musi stawić czoła tym wyzwaniom i poprawić swój wizerunek poprzez uczciwość i rzetelność działania.

Wnioskując, polski rynek mieszkaniowy stoi przed wieloma wyzwaniami. PZFD angażuje się aktywnie w tworzenie lepszej polityki mieszkaniowej oraz poprawę wizerunku branży deweloperskiej. Wierzę, że współpraca, dialog i rzetelność są kluczowe dla osiągnięcia tych celów.

