Archicom dąży do osiągnięcia ambitnych celów sprzedażowych

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 25 maja, 2024

Archicom konsekwentnie realizuje swoją strategię, która zakłada sprzedaż 3 000 mieszkań w tym roku i 4 000 w przyszłym roku. Deweloper aktywnie pozyskuje grunty, skupiając się głównie na miastach o największej luce popytowo-podażowej, ale również debiutując w nowych lokalizacjach. W pierwszym kwartale 2024 roku Archicom zdołał sprzedać 410 lokali, generując przychody w wysokości 273,6 mln złotych.

Realizacja założonych celów sprzedażowych opiera się na konsekwentnej ekspansji banku ziemi. Archicom skupia się na zakupie gruntów z zaawansowanymi pozwoleniami, głównie w miastach o największej luce popytowo-podażowej, takich jak Wrocław, Warszawa i Kraków. W roku 2024 deweloper planuje uruchomić 28 nowych projektów. Do tej pory, w ramach 13 projektów, Archicom wprowadził do sprzedaży lub przedsprzedaży 2 671 lokale, takie jak Południk 17, Przystań Reymonta we Wrocławiu, Flow, Zenit w Łodzi, Wieża Jeżyce w Poznaniu, Towarowa 22, Stacja Wola w Warszawie oraz Wita i Dąbrowskiego w Krakowie.

Największym zdobyczą Archicomu jest zakup atrakcyjnego gruntu w samym centrum Katowic, co oznacza debiut w nowej lokalizacji. Ponadto, w maju deweloper rozpoczął sprzedaż segmentu mieszkaniowego w ramach projektu Towarowa 22 w Warszawie. Inwestycja ta obejmuje ponad 6 hektarów powierzchni, w tym 2 hektary ogólnodostępnego parku, która odmieni całkowicie oblicze tego kwartału stolicy.

Właścicielom mieszkań w projektach Archicomu oferuje się nie tylko komfort i funkcjonalność, ale również atrakcyjne lokalizacje, z myślą o satysfakcji i zadowoleniu klientów. Deweloper planuje dalszą ekspansję na nowe rynki, takie jak Aglomeracja Śląska i Trójmiasto, oraz zwiększenie widoczności marki w obecnych miastach, w których działa.

Archicom is a real estate developer that is consistently implementing its strategy of selling 3,000 apartments this year and 4,000 next year. The company actively acquires land, focusing mainly on cities with the largest gap between supply and demand, while also venturing into new locations. In the first quarter of 2024, Archicom managed to sell 410 properties, generating revenues of 273.6 million Polish złoty.

To achieve their sales goals, Archicom relies on a consistent expansion of their land bank. The company focuses on acquiring land with advanced permits, primarily in cities with high demand-supply gaps such as Wrocław, Warsaw, and Kraków. In 2024, the developer plans to launch 28 new projects. So far, within 13 projects, Archicom has introduced for sale or pre-sale a total of 2,671 properties, including projects like „Południk 17” and „Przystań Reymonta” in Wrocław, „Flow” and „Zenit” in Łódź, „Wieża Jeżyce” in Poznań, „Towarowa 22” and „Stacja Wola” in Warsaw, and „Wita” and „Dąbrowskiego” in Kraków.

Archicom’s major accomplishment is the acquisition of an attractive plot of land in the very center of Katowice, marking its debut in a new location. Additionally, in May, the developer began selling residential units as part of the „Towarowa 22” project in Warsaw. The investment covers over 6 hectares, including 2 hectares of public park, which will completely transform the face of this quarter of the capital city.

Archicom not only offers comfort and functionality to owners of their apartments but also attractive locations with customer satisfaction in mind. The developer plans further expansion into new markets such as the Silesian Agglomeration and the Tricity area, as well as increasing brand visibility in its current cities of operation.

