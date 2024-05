Twoje wyniki wyszukiwania

Jak zaoszczędzić pieniądze na licytacji komorniczej w Szczecinie?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 25 maja, 2024 Miasto 0

Licytacja komornicza to nie tylko okazja do zakupu mieszkań po atrakcyjnych cenach, ale także szansa na zdobycie innych wartościowych przedmiotów. Oprócz domów, komornicy wystawiają na licytację również samochody, sprzęt RTV i AGD, lokale użytkowe, miejsca parkingowe oraz grunty.

Ceny wywoławcze w licytacjach są najczęściej ustalane na podstawie aktualnej wartości rynkowej przedmiotu. Jednak same przetargi mogą być zacięte i prowadzić do znacznego podbicia ceny końcowej. Dlatego też, aby przystąpić do licytacji, licytant musi złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej oszacowanej sumy. Może to być gotówka lub wpłata na konto w książeczce oszczędnościowej.

Zanim prześlesz rękojmię lub wpłacisz cenę nabycia, zawsze upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Sprawdź numer konta na stronach internetowych odpowiedniego sądu rejonowego lub kancelarii komorniczej. Ważne jest, aby wszystkie informacje pochodziły z pewnego źródła, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Licytacje komornicze dają unikalną możliwość uczestnictwa w przetargach, gdzie można nabyć cenne przedmioty po niższych cenach. Jednak istotne jest posiadanie świadomości i ostrożności podczas tego procesu. Zawsze ważne jest skontaktowanie się z odpowiednimi instytucjami, takimi jak kancelaria komornicza lub sąd, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości.

Decydując się na licytację komorniczą w Szczecinie, warto mieć na uwadze szeroki wybór przedmiotów, które będą wystawione na przetarg. Sprawdź oferty na stronach odpowiednich instytucji, aby znaleźć interesujące cię nieruchomości lub inne cenne przedmioty. To doskonała okazja do zaoszczędzenia pieniędzy i znalezienia wymarzonego domu lub samochodu po atrakcyjnej cenie.

