Kupno działek budowlanych w mieście staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej

W ostatnim czasie Urząd Miejski w Gorlicach postanowił sprawić niespodziankę wszystkim osobom, które planują budowę domu. W wyniku tego zaskakującego ruchu miasto wystawiło na sprzedaż wiele działek budowlanych, tworząc w ten sposób nowe możliwości dla przyszłych inwestorów. Czy powstanie niedługo nowe małe osiedle?

Jak wynika z informacji podanych przez magistrat, aż 8 budowlanych działek znajdujących się przy ulicy Kochanowskiego zostało wystawionych na sprzedaż. Ponadto, kolejne 6 działek czeka na zainteresowanych na drugim końcu miasta, przy ulicy Wrońskich.

W ogłoszeniu Urząd Miasta podkreśla, że wszystkie działki są położone w strefie pośredniej miasta, a ich teren jest równy, pokryty naturalną trawą i sporadycznym zadrzewieniem. Miejsce to dodatkowo urokuje okoliczna rzeka Sękówka.

Co istotne, działki są w pełni uzbrojone, z łatwym dostępem do wymaganych infrastruktur, takich jak sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa, a także do publicznej drogi. Tereny te są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, nawet pomimo ryzyka powodziowego.

Konieczne jest wpłacenie wadium, aby zakwalifikować się do pierwszego etapu przetargu, a minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej brutto. Przetargi odbędą się w budynku Urzędu Miejskiego w Gorlicach, w dniach 25 i 26 czerwca 2024 roku, w godzinach 9-12.

Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza również przetargi na niezabudowane nieruchomości gruntowe przy ulicy Wrońskich. Te tereny, otoczone różnorodną topografią, są zalesione i zakrzewione. Dostępne są przyłącza do infrastruktury miejskiej, a według miejscowego planu zagospodarowania, przeznaczone są pod budowę domów jednorodzinnych. Nieruchomości nie są obciążone hipotekami ani innymi zobowiązaniami.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wrońskich odbędą się w budynku Urzędu Miejskiego w Gorlicach 11 czerwca 2024 roku, w godzinach 9-14.

Mamy nadzieję, że ta ogromna liczba dostępnych działek budowlanych spełni oczekiwania i pomoże wszystkim zainteresowanym w spełnieniu swoich marzeń o własnym domu. Teraz to idealny moment, aby skorzystać z tej okazji i zacząć planować swoją przyszłość!

The recent decision by the Municipal Office in Gorlice to offer a surprise for individuals planning to build a house has created new opportunities for future investors. The city has put up for sale several building plots, potentially leading to the creation of a new small housing estate.

According to information provided by the city council, as many as 8 building plots located on Kochanowskiego Street have been put up for sale. Additionally, another 6 plots are available for interested buyers on the other side of the city, on Wrońskich Street.

The announcement by the Municipal Office emphasizes that all the plots are located in the intermediate zone of the city, with flat terrain covered with natural grass and occasional trees. The nearby Sękówka River adds to the charm of the area.

Importantly, the plots are fully equipped with easy access to necessary infrastructure such as electricity, water supply, sewage, gas, and public roads. These areas are designated for residential construction, despite the risk of flooding.

To qualify for the first stage of the tender, a deposit must be paid, and the minimum bid increment cannot be lower than 1% of the gross starting price. The tenders will take place at the Municipal Office in Gorlice on June 25th and 26th, 2024, between 9 am and 12 pm.

The Mayor of Gorlice also announced tenders for undeveloped agricultural land on Wrońskich Street. These areas, surrounded by diverse topography, are wooded and overgrown with shrubbery. They have connections to municipal infrastructure and, according to the local land development plan, are designated for the construction of single-family homes. The properties are also not burdened with mortgages or other obligations.

The tenders for the sale of properties on Wrońskich Street will take place at the Municipal Office in Gorlice on June 11th, 2024, between 9 am and 2 pm.

We hope that this large number of available building plots will meet the expectations and help all interested parties fulfill their dreams of owning their own homes. Now is the perfect time to take advantage of this opportunity and start planning for the future!

For more information, you can visit the official website of the Gorlice Municipal Office: www.gorlice.pl.