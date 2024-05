Twoje wyniki wyszukiwania

Matexi Polska ma ambitne plany inwestycyjne na Żoliborzu

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 25 maja, 2024 Miasto 0

Matexi Polska, firma deweloperska znana ze swoich inwestycji mieszkaniowych, zakupiła działkę na warszawskim Żoliborzu przy ulicy Przasnyskiej 6A. Nowy budynek mieszkalny, który powstanie na tej parceli, będzie mieścił około 80 lokali o różnych metrażach.

W trakcie przeprowadzanego obecnie konkursu architektonicznego, wyłoniony zostanie projekt tego nowoczesnego budynku. Priorytetem dla dewelopera jest integracja inwestycji z otaczającym ją terenem miejskim oraz stworzenie wysokiej jakości przestrzeni nie tylko dla przyszłych mieszkańców, ale także dla lokalnej społeczności Żoliborza.

Mateusz Lubera, Development & Acquisition Manager w Matexi Polska, podkreślił, że inwestycja na Przasnyskiej 6A to trzeci projekt realizowany przez firmę na Żoliborzu. Deweloper ma ambitne plany rozwojowe i niedawno udało mu się również zabezpieczyć atrakcyjną działkę na warszawskim Mokotowie. Matexi Polska zamierza w ciągu roku przeznaczyć 50 milionów euro na zakup kolejnych gruntów w Warszawie, a w perspektywie kilku lat zwiększyć liczbę mieszkań oddawanych rocznie z 300 do 1000.

Ta inwestycja jest częścią szerszego planu rozwoju Matexi Polska na rynku nieruchomości w Polsce. Firma stawia na jakość i nowoczesne rozwiązania w projektach mieszkaniowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Jest to świetna wiadomość dla wszystkich zainteresowanych inwestycjami w Warszawie i dla mieszkańców Żoliborza, którzy będą mieli okazję skorzystać z nowoczesnych i komfortowych lokali mieszkalnych.

Jeśli masz jakąś informację o inwestycjach w Warszawie, napisz do nas na adres: [email protected]. Bądź na bieżąco i śledź nas na Facebooku.

Matexi Polska, a residential property developer known for its housing investments, has acquired a plot of land in Warsaw’s Żoliborz district at Przasnyska Street 6A. The new residential building to be constructed on this parcel will include approximately 80 units of varying sizes.

Currently, an architectural design competition is taking place to determine the project for this modern building. The developer’s priority is to integrate the investment with the surrounding urban area and create high-quality spaces not only for future residents but also for the local community of Żoliborz.

Mateusz Lubera, Development & Acquisition Manager at Matexi Polska, emphasized that the investment at Przasnyska 6A is the company’s third project being implemented in Żoliborz. The developer has ambitious development plans and has recently secured an attractive plot of land in Warsaw’s Mokotów district as well. Within a year, Matexi Polska intends to allocate EUR 50 million to acquire additional land in Warsaw and increase the number of residential units delivered annually from 300 to 1000 over the next few years.

This investment is part of a broader development plan for Matexi Polska on the real estate market in Poland. The company focuses on quality and modern solutions in its residential projects, which enjoy significant customer interest. This is great news for those interested in investments in Warsaw and for the residents of Żoliborz, who will have the opportunity to benefit from modern and comfortable living spaces.

If you have any information about investments in Warsaw, please contact us at [email protected]. Stay up to date and follow us on Facebook.

