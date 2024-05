Twoje wyniki wyszukiwania

Nieruchomości w Wilnie: Stagnacja na rynku, a rosnące ceny mieszkań

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 25 maja, 2024 Miasto 0

Sytuacja na rynku nieruchomości w Wilnie jest zaniepokajająca, a rosnące ceny mieszkań sprawiają wiele trudności dla kupujących. Menedżerka wileńskiej agencji Namvila, Marina Rustemowa, wskazuje, że wiele czynników przyczyniło się do tej sytuacji.

Wojna na Ukrainie oraz ogólna sytuacja globalna przyczyniły się do stagnacji na rynku nieruchomości. Wzrost kredytowych stóp procentowych banków także wpłynął na siłę nabywczą ludności. Wiele rodzin nie ma możliwości spłacania kredytu z budżetu rodzinnego.

Mieszkania na rynku wtórnym również mają trudności z szybką sprzedażą, chyba że właściciele obniżą cenę lub zaoferują bardzo atrakcyjne warunki. Lokalizacja, stan mieszkania i inne czynniki pozytywnie wpływające na wartość mieszkania odgrywają kluczową rolę.

Co więcej, brakuje wolnych działek w samym Wilnie, co przyczynia się do utrzymania cen na wysokim poziomie. Jednak poza miastem, na wsi, wybór jest większy. Decydującym czynnikiem jest lokalizacja, zwłaszcza gdy działka znajduje się w pobliżu jeziora lub lasu.

Pomimo niskiego popytu na mieszkania, dynamika cen nieznacznie przyspieszyła, zgodnie z różnymi źródłami wynosi ona od 6 do 10 procent. Marina Rustemowa zwraca uwagę na to, że zmieniająca się struktura rynku zastępuje dynamikę cen poszczególnych segmentów nieruchomości.

Krajowe banki mają już plan na poprawę sytuacji na rynku. Spodziewane obniżki stóp procentowych przez Bank Europejski mają przynieść stabilizację i większe możliwości negocjacji cen. Jednak spadek oprocentowania kredytów hipotecznych może zwiększyć przystępność cenową, ale jednocześnie przyspieszyć wzrost cen, co utrudni ożywienie gospodarcze.

Sytuacja na rynku nieruchomości w Wilnie jest podobna do innych bałtyckich stolic. Choć ceny mieszkań mogą wydawać się atrakcyjne w niektórych miastach, warto brać pod uwagę takie czynniki jak przystępną powierzchnię mieszkania oraz strukturę rynku.

Przez najbliższy rok oczekuje się obniżek stóp procentowych, które mają na celu stymulowanie wzrostu gospodarczego. Jednak tempo obniżek zależy od inflacji i decyzji Europejskiego Banku Centralnego.

Podsumowując, rynek nieruchomości w Wilnie pozostaje w stagnacji, a ceny mieszkań nadal rosną. Wzrost podaży i obniżka stóp procentowych mogą przynieść ulgę kupującym w przyszłości.

The real estate market in Vilnius is currently experiencing a concerning situation, with rising housing prices posing difficulties for buyers. Marina Rustemowa, a manager at the Vilnius agency Namvila, highlights that several factors have contributed to this situation.

The war in Ukraine and the overall global situation have led to a stagnation in the real estate market. The increase in bank loan interest rates has also affected the purchasing power of the population. Many families are unable to repay their loans from their household budget.

Properties in the secondary market also face difficulties in terms of quick sales unless owners lower the price or offer very attractive conditions. The location, condition of the property, and other factors that positively influence its value play a crucial role.

Furthermore, there is a shortage of available plots in Vilnius itself, which contributes to maintaining high prices. However, outside the city, in rural areas, there is a larger selection. The location is a decisive factor, especially when the plot is situated near a lake or forest.

Despite low demand for housing, price dynamics have slightly accelerated, ranging from 6% to 10% according to various sources. Marina Rustemowa points out that the changing structure of the market is replacing the dynamics of prices in individual real estate segments.

Domestic banks already have a plan to improve the situation in the market. Expected interest rate cuts by the European Central Bank are intended to bring stability and greater negotiation possibilities for prices. However, a decrease in mortgage loan interest rates may increase affordability but also accelerate price growth, making economic recovery more difficult.

The real estate market situation in Vilnius is similar to other Baltic capitals. Although housing prices may seem attractive in some cities, factors such as the accessible living space and market structure should be taken into account.

Lowering interest rates is expected over the next year to stimulate economic growth. However, the pace of rate cuts depends on inflation and decisions made by the European Central Bank.

In summary, the real estate market in Vilnius remains stagnant, with housing prices continuing to rise. Increased supply and lower interest rates can bring relief to buyers in the future.