Czy program „Bezpieczny kredyt 2 procent” jest naprawdę winien spowolnienia na rynku nieruchomości?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 26 maja, 2024 Miasto 0

Mimo wygaśnięcia programu „Bezpieczny kredyt 2 procent” w styczniu 2024 roku, rynek nieruchomości nie doświadczył gwałtownego załamania, ale raczej spowolnienie. Według danych przedstawionych przez „Rzeczpospolitą”, w pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowano 23-procentowy spadek liczby transakcji. Jednak średnia cena za metr kwadratowy na siedmiu głównych rynkach wzrosła o 3,5 proc., co w porównaniu z latami poprzednimi, gdy ceny dynamicznie rosły, może wskazywać na dążenie do stabilizacji rynku.

Niewątpliwie istotnym czynnikiem wpływającym na ten stan rzeczy jest malejący popyt na mieszkania, co prowadzi do większej podaży na rynku. Choć ceny mieszkań nie zmniejszyły się dotychczas, sprzedający stają się bardziej elastyczni w negocjacjach i starają się oferować korzystniejsze warunki transakcji, mając świadomość, że jest mniej potencjalnych nabywców.

W tej sytuacji, program „Na start” budzi wiele kontrowersji. Pomimo że może być on korzystniejszy dla mniej zamożnych nabywców oczekujących na dopłaty do mieszkań, prace nad projektem zdają się nie mieć końca. Program jest również krytykowany przez Lewicę, jednego z koalicjantów rządzącej partii.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zasugerowała, że środki przeznaczone na dopłaty do mieszkań mogą być lepiej wykorzystane na budowę tanich mieszkań komunalnych. Konsultacje w sprawie programu zostały więc przełożone na koniec maja, a ostateczne decyzje podejmie minister rozwoju, Krzysztof Paszyk.

Niezależnie od wyniku tych negocjacji, czyli wprowadzenia programu „Na start” czy jego odrzucenia, konieczne będzie dostosowanie się zarówno kupujących, jak i deweloperów. Obecnie obie strony wstrzymują się z podjęciem działań, oczekując na końcowe decyzje. Mówi się, że deweloperzy mogą być zmuszeni do obniżenia cen mieszkań lub przynajmniej utrzymania ich na dotychczasowym poziomie, aby zachęcić klientów do zakupu.

Nie tylko programy rządowe mają wpływ na ceny i dostępność mieszkań. Wysokie koszty budowy oraz wymogi Unii Europejskiej dotyczące niskiej emisyjności mieszkań, a także biurokracja, wpływają na ostateczną cenę za metr kwadratowy. Paradoksalnie, programy dotacji do mieszkań, mimo swojego pierwotnego celu zwiększenia dostępności mieszkań, mogą prowadzić do wzrostu cen, co utrudnia przeciętnym obywatelom dostęp do nieruchomości.

Dlatego eksperci wcale nie żałują, że prace nad programem „Na start” trwają tak długo. Wręcz przeciwnie, widzą w tym szansę na stabilizację rynku i być może nawet spadek cen mieszkań.

The real estate market in Poland has seen a slowdown in the first quarter of this year following the expiration of the „Bezpieczny kredyt 2 procent” program in January 2024. While there hasn’t been a drastic collapse, the number of transactions has decreased by 23% during this period. However, the average price per square meter in the seven main markets has increased by 3.5%, indicating a potential stabilization of the market compared to previous years of rapid price growth (source: Rzeczpospolita).

One significant factor contributing to this situation is the declining demand for properties, leading to an increase in supply. Although housing prices have not decreased yet, sellers have become more flexible in negotiations and are offering more favorable transaction conditions, recognizing the smaller pool of potential buyers.

In this context, the „Na start” program has sparked controversy. While it may offer more favorable conditions for less affluent buyers waiting for subsidies, the progress of the project seems to be prolonged. The program has also faced criticism from the Left, one of the ruling party’s coalitions.

Minister of Family, Labor, and Social Policy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, suggested that the funds allocated for housing subsidies could be better used for the construction of affordable public housing. Consultations on the program have been postponed until the end of May, and the final decisions will be made by the Minister of Development, Krzysztof Paszyk.

Regardless of the outcome of these negotiations, whether the „Na start” program is implemented or rejected, both buyers and developers will need to adapt. Currently, both parties are holding back on taking action, awaiting final decisions. It is suggested that developers may be forced to lower prices or at least maintain them at the current level to encourage clients to make purchases.

Government programs are not the only factors influencing housing prices and availability. High construction costs, EU requirements regarding low-emission housing, and bureaucracy all contribute to the final price per square meter. Paradoxically, subsidy programs, despite their initial aim of increasing housing accessibility, can lead to price increases, making it more difficult for average citizens to access property.

Therefore, experts do not regret the prolonged development of the „Na start” program. Instead, they see it as an opportunity to stabilize the market and potentially even bring about a decrease in housing prices.