Twoje wyniki wyszukiwania

Koncepcja Owners Club przynosi nowe możliwości na rynku nieruchomości w Polsce

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 26 maja, 2024 Miasto 0

Wprowadzenie modelu sprzedaży Owners Club do polskiego rynku nieruchomości może stanowić prawdziwą rewolucję. Dotąd naliczano jednorazową opłatę za zakup, po której właściciel był odpowiedzialny za wszystkie koszty utrzymania nieruchomości. Teraz, dzięki współwłasności z innymi inwestorami, zakup nieruchomości staje się bardziej opłacalny i bezpieczny.

Owners Club to model, który zakłada współwłasność z określoną liczbą współwłaścicieli posiadających udziały procentowe. Dzięki temu, osoby korzystające z tej formy inwestycji nie tylko nabywają wspólnie prestiżową nieruchomość, ale również czerpią z niej zyski proporcjonalnie do swoich udziałów. Wszystkie formalności oraz zarządzanie nieruchomością są sprawowane przez profesjonalną firmę, która dba o codzienne utrzymanie oraz organizację rentownego biznesu.

Jednym z pionierskich projektów w Polsce jest sprzedaż nieruchomości Sparrow Hills, znajdującej się około 30 km od centrum Poznania. Kupujący mogą nabyć udziały w pałacu oraz w całej posiadłości, która generuje zyski z różnych źródeł. Oprócz wynajmu pałacu, oferta obejmuje dzierżawę gruntów rolnych, wynajem powierzchni magazynowych, a nawet ofertę odnowy duchowej.

Koncepcja Owners Club daje możliwość korzystania z ekskluzywnego życia, współwłasności prestiżowej nieruchomości oraz czerpania z niej finansowych korzyści. Inwestorzy nie muszą obawiać się kosztów utrzymania, ponieważ nieruchomość sama się utrzymuje i przynosi dochody. To nowa perspektywa na rynek nieruchomości w Polsce, otwierająca drzwi do prestiżowych inwestycji dla szerszego grona inwestorów.

The introduction of the Owners Club sales model to the Polish real estate market could bring about a true revolution. Previously, a one-time fee was charged for purchasing a property, after which the owner was responsible for all maintenance costs. Now, thanks to co-ownership with other investors, property ownership becomes more profitable and secure.

The Owners Club model involves co-ownership with a specified number of shareholders who hold percentage shares. As a result, individuals using this form of investment not only jointly acquire prestigious real estate, but also benefit proportionally from its profits. All formalities and property management are handled by a professional company responsible for daily maintenance and running a profitable business.

One of the pioneering projects in Poland is the sale of Sparrow Hills, located approximately 30 km from the center of Poznan. Buyers can acquire shares in the palace and the entire estate, which generates profits from various sources. In addition to renting out the palace, the offer includes leasing of agricultural land, rental of warehouse space, and even a spiritual renewal package.

The Owners Club concept offers the opportunity to enjoy an exclusive lifestyle, co-own prestigious real estate, and reap financial benefits from it. Investors do not have to worry about maintenance costs, as the property sustains itself and generates income. This is a new perspective on the real estate market in Poland, opening the doors to prestigious investments for a wider range of investors.