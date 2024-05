Twoje wyniki wyszukiwania

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Sędziszowie Małopolskim – nowy etap prac geodezyjnych

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 26 maja, 2024 Miasto 0

Starosta Ropczycko-Sędziszowski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze Sędziszowa Małopolskiego. Prace te są niezwykle istotne, ponieważ ewidencja gruntów i budynków jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych, stanowiąc podstawę dla wielu działań administracyjnych i prawnych.

Firma GEOMAP Mieczysław Kapustka Spółka Jawna została wyłoniona jako wykonawca prac geodezyjnych w postępowaniu przetargowym. Zakres prac obejmuje m.in. aktualizację informacji o gruntach i budynkach poprzez pomiar granic działek oraz nadanie numerów ewidencyjnych budynkom. Wszystkie zmiany zostaną ze szczegółami udokumentowane, a dane dotyczące przebiegu granic nieruchomości zostaną zaktualizowane.

Ważne jest pamiętać, że właściciele nieruchomości nie poniosą żadnych opłat za prace wykonywane w ramach modernizacji. Jednakże, pracownicy firmy geodezyjnej mogą prosić właścicieli o udzielenie dodatkowych informacji, takich jak funkcja użytkowa budynku. Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym, osoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo wejścia na teren nieruchomości i do obiektów budowlanych w celu wykonania niezbędnych czynności.

Właściciele nieruchomości powinni być świadomi, że pracownicy wykonujący prace geodezyjne będą legitymowali się specjalnym upoważnieniem starosty, aby ograniczyć ryzyko wpuszczenia osób nieupoważnionych na teren. W przypadku wątpliwości, właściciele mogą skontaktować się z Wydziałem Geodezji w Ropczycach w celu uzyskania informacji i wyjaśnień.

Kolejnym etapem modernizacji ewidencji gruntów i budynków będzie wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych. Będzie to okazja dla właścicieli nieruchomości do zgłoszenia ewentualnych niezgodności danych. Zgłoszone uwagi zostaną sprawdzone i ewentualnie poprawione bez kosztów dla właścicieli.

Warto korzystać z możliwości aktywnego uczestnictwa w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Sprawdzanie danych zawartych w projekcie operatu oraz zgłaszanie ewentualnych niezgodności jest kluczowe dla zapewnienia zgodności danych z rzeczywistością. Upewnienie się, że dane w ewidencji są zgodne ze stanem faktycznym pozwoli uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ropczycach

Starosta Ropczycko-Sędziszowski has announced the commencement of geodetic work related to the modernization of land and building records in the Sędziszów Małopolski area. This work is extremely important as land and building records are one of the most crucial public registers, serving as the basis for many administrative and legal actions.

GEOMAP Mieczysław Kapustka Spółka Jawna has been selected as the geodetic contractor through a tender procedure. The scope of work includes the updating of information on lands and buildings through the measurement of plot boundaries and the allocation of registration numbers to buildings. All changes will be thoroughly documented, and data regarding property boundaries will be updated.

It is important to note that property owners will not incur any fees for the work carried out as part of the modernization. However, geodetic employees may request additional information from owners, such as the functional use of the building. According to geodetic and cartographic law, individuals performing geodetic work have the right to access the property and buildings in order to carry out necessary activities.

Property owners should be aware that geodetic workers will identify themselves with a special authorization from the starosta to minimize the risk of allowing unauthorized individuals onto the premises. In case of any doubts, owners can contact the Geodesy Department in Ropczyce for information and clarification.

The next stage of land and building records modernization will involve presenting the descriptive-cartographic project report for the review of interested parties. This will be an opportunity for property owners to report any discrepancies in the data. The reported comments will be examined and, if necessary, corrected without any cost to the owners.

It is worthwhile to take advantage of the opportunity to actively participate in the process of land and building records modernization. Verifying the data included in the project report and reporting any discrepancies is crucial to ensure the accuracy of the records. Confirming that the data in the records align with the actual state will help avoid potential issues in the future.

Source: ropczycalokalnie.pl