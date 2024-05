Twoje wyniki wyszukiwania

Kujawsko-Pomorskie: Dom na licytację już od 48 tysięcy złotych!

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 27 maja, 2024 Miasto 0

W maju komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów. Jednak, warto wiedzieć, że ceny tych nieruchomości są zróżnicowane i możemy znaleźć coś dla siebie bez konieczności wydawania fortuny.

Jeden z domów, który można nabyć już od 48 tysięcy złotych, znajduje się we wsi Zosin, w gminie Waganiec koło Aleksandrowa Kujawskiego. Choć nie jest to duży obiekt, to jednak warto zainteresować się tą nieruchomością ze względu na jej atrakcyjną cenę.

Inna oferta to dom w Stążkach, okolicach Świecia, który rozpoczyna się od 115 tysięcy złotych. Mimo że budynek ten wymaga inwestycji, to jednak jego cena wciąż jest niezwykle korzystna.

Wielkim zainteresowaniem może cieszyć się dom w Wielkim Komorsku, okolicach Świecia, którego cena to 125 tysięcy złotych. Ta parterowa nieruchomość, wybudowana w 1900 roku, prezentuje się nadzwyczaj dobrze.

Jednak zainteresowanie może narastać jeszcze bardziej w przypadku nieruchomości takiej jak dom w Nowych Marzach. Cena wywoławcza tej posiadłości zaczyna się od 146 tysięcy złotych. Jest to budynek z 1910 roku.

Podobnie jak w przypadku większości licytacji, również tutaj musimy być świadomi, że opisy i ceny obejmują konkretne nieruchomości, które warto sprawdzić osobiście.

Warto zwrócić uwagę, że oprócz domów, komornicy w Kujawsko-Pomorskiem licytować będą również większe posiadłości. To już nie tylko nieruchomości, ale prawdziwe przyległości, posiadające ponad 300 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.

Na przykład, posiadłość w Białych Błotach, okolicach Bydgoszczy, rozpoczyna się od ceny 712 tysięcy złotych. Jest to atrakcyjna nieruchomość składająca się z domu o powierzchni 328 mkw. oraz przyległości.

Jeżeli jesteśmy zainteresowani większą posiadłością, warto zwrócić uwagę na ofertę w Brzozie pod Bydgoszczą. Cena tej nieruchomości wynosi 1 mln 261 tysięcy złotych. To nieruchomość, która zapewni nam dużo przestrzeni i komfortu.

Podsumowując, licytacje domów i posiadłości w Kujawsko-Pomorskiem w maju to doskonała okazja dla osób poszukujących nieruchomości w przystępnych cenach. Należy jednak pamiętać, że decyzję o zakupie powinno się podjąć dopiero po dokładnym przeglądzie i wizycie na miejscu.

The real estate industry in the Kujawsko-Pomorskie region is experiencing a surge in property auctions, particularly in the month of May. Many houses are being put up for sale by bailiffs, providing potential buyers with a range of options at varying prices. It is important to note that these properties can be affordable, allowing individuals to find a suitable home without having to spend a fortune.

One of the houses available for purchase is located in the village of Zosin, in the Waganiec commune near Aleksandrow Kujawski. This property starts at a price of 48,000 Polish złoty (PLN). While it may not be a large property, it is worth considering due to its attractive price.

Another property worth considering is a house in the Stążki area near Świecie, which starts at a price of 115,000 PLN. Although this building requires some investment, its price is still highly favorable.

A house in Wielki Komorsk, also near Świecie, is likely to attract significant interest. Priced at 125,000 PLN, this one-story property, built in 1900, appears to be in remarkably good condition.

However, even greater interest may be generated by a property such as the one in Nowe Marzy, with an initial starting price of 146,000 PLN. This building dates back to 1910.

As with most auctions, it is essential to be aware that the descriptions and prices provided are for specific properties that should be personally inspected.

Notably, the bailiffs in the Kujawsko-Pomorskie region will also be auctioning off larger estates. These properties are not just houses, but full-fledged properties with over 300 square meters of usable space.

For example, there is an appealing estate in Białe Błota, near Bydgoszcz, starting at a price of 712,000 PLN. This property consists of a 328-square-meter house and associated land.

Interested individuals looking for larger estates should consider the offering in Brzoza, near Bydgoszcz. Priced at 1,261,000 PLN, this property ensures ample space and comfort.

To summarize, the property auctions taking place in the Kujawsko-Pomorskie region in May present an excellent opportunity for individuals seeking affordable real estate. However, it is important to remember that a decision to purchase should only be made after a thorough review and on-site visit of the property.