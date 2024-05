Twoje wyniki wyszukiwania

Mieszkania do wynajęcia w Polsce – coraz niższe ceny, większy wybór

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 27 maja, 2024 Miasto 0

Ceny najmu mieszkań w Polsce spadają, a wybór dla potencjalnych najemców rośnie – wynika z danych Otodom Analytics. Wynajmujący obniżają ceny, a średnie stawki są teraz o 50% wyższe niż przed trzema laty. Największe obniżki dotyczą najmniejszych mieszkań o powierzchni do 40 mkw. W niektórych miastach, takich jak Kraków, Warszawa, Wrocław i Szczecin, ceny ofertowe obniżają się od kilku miesięcy.

Analizując dane dotyczące średnich cen ofertowych najmu w wybranych miastach w kwietniu 2024 r., można zauważyć, że obniżki nie przekraczają 1% w ujęciu miesięcznym. Jednak Wrocław odnotował spadek o 1,5% rok do roku. Duże mieszkania o powierzchni od 60 do 89 mkw. były szczególnie podatne na obniżki, zwłaszcza we Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Bydgoszczy.

W porównaniu z sytuacją sprzed trzech lat, ceny najmu wzrosły dwucyfrowo. Jednak wzrosty te są coraz mniejsze, ponieważ rynek się stabilizuje. Na przykład ceny kawalerek o powierzchni do 40 mkw. wzrosły od 35% w Lublinie do ponad 60% w Krakowie. Za większe mieszkania o powierzchni od 60 do 89 mkw. wynajmujący muszą teraz płacić średnio o ponad 1700 zł/m-c więcej niż rok temu.

Mimo ostatnich spadków, ceny najmu wciąż pozostają wysokie. Jednak ze względu na długotrwały wzrost cen transakcyjnych na rynku sprzedaży mieszkań, zwrot z inwestycji w wynajem maleje. Obecnie stopa zwrotu wynosi od 5 do 6,5% rocznie, podczas gdy rok temu dochodziła do 8%.

Podsumowując, obniżki cen najmu mieszkań w Polsce dają większe możliwości wyboru dla potencjalnych najemców. Mimo to, ceny nadal pozostają stosunkowo wysokie, a stopa zwrotu z inwestycji w wynajem maleje.

The rental market in Poland is experiencing a decline in prices, providing potential tenants with more options to choose from, according to data from Otodom Analytics. Landlords are lowering their prices, and the average rates are now 50% higher than they were three years ago. The largest price reductions are seen in the smallest apartments with an area of up to 40 square meters. In some cities such as Krakow, Warsaw, Wroclaw, and Szczecin, offer prices have been decreasing for several months.

Analyzing data on average rental offer prices in selected cities in April 2024, it can be observed that the reductions do not exceed 1% on a monthly basis. However, Wroclaw has seen a year-on-year decrease of 1.5%. Large apartments with an area ranging from 60 to 89 square meters have been particularly susceptible to price reductions, especially in Wroclaw, Poznan, Lodz, Lublin, and Bydgoszcz.

Compared to the situation three years ago, rental prices have increased by double digits. However, these increases are becoming smaller as the market stabilizes. For instance, the prices of studio apartments with an area of up to 40 square meters have increased by 35% in Lublin and over 60% in Krakow. For larger apartments with an area of 60 to 89 square meters, landlords now have to pay an average of over 1700 PLN per month more than a year ago.

Despite the recent declines, rental prices in Poland remain relatively high. However, due to the prolonged growth of transaction prices in the housing market, the return on investment in rentals is decreasing. Currently, the rental yield ranges from 5% to 6.5% annually, compared to 8% a year ago.

In summary, the decrease in rental prices in Poland is providing more choices for potential tenants. However, prices still remain relatively high, and the return on investment in rentals is declining.

