Rosnąca popularność rynku nieruchomości wakacyjnych w Bułgarii

Rynek nieruchomości wakacyjnych w Bułgarii odnotował stabilny rozwój i znaczący wzrost zainteresowania inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Choć głównym celem zakupu nieruchomości jest wynajmowanie ich turystom, coraz częściej inwestorzy widzą w Bułgarii również atrakcyjną opcję inwestycyjną.

Według danych agencji Bułgariadom, najpopularniejszymi lokalizacjami nieruchomości wakacyjnych są Bansko, Sveti Vlas i Nessebar, które przyciągają zarówno bułgarskich, jak i zagranicznych inwestorów. To głównie tam dokonywane są największe transakcje.

Ceny nieruchomości wakacyjnych w Bułgarii stale rosną i choć rynek ustabilizował się w 2024 roku, nadal jest dynamiczny i charakteryzuje się zdrowym popytem i podażą. W ciągu ostatnich trzech lat ceny wzrosły o nawet 30%, przewyższając ceny w większych ośrodkach miejskich.

Największe zainteresowanie budzą nieruchomości nadmorskie, jednak nieruchomości zlokalizowane w miejscowościach słynących z dobrych warunków do wypoczynku zimowego oferują alternatywę dla inwestorów z ograniczonym budżetem. Miejscowości takie jak Bansko, Borowiec, Pamporowo czy Welingrad oferują tańsze ceny mieszkań i są interesującym wyborem dla tych, którzy szukają inwestycji podczas zimowego sezonu.

Największym zainteresowaniem cieszą się umeblowane apartamenty, zarówno te już wybudowane, jak i te w nowym budownictwie. Ceny mieszkań wakacyjnych zbliżają się do średnich poziomów cenowych w głównych miastach Bułgarii. Wśród kurortów wartych uwagi są Nessebar, Słoneczny Brzeg, Sveti Vlas, Rawda i Elenite, które przyciągają turystów przez cały rok.

Nie tylko nadmorskie kurorty są popularne – ośrodki narciarskie również odnotowują aktywność zarówno w zakupie, jak i wynajmie nieruchomości. Przykładem takiego miejsca jest Bansko, gdzie ceny nieruchomości są porównywalne do tych w Słonecznym Brzegu. Borowiec jest z kolei najdroższym ośrodkiem zimowym, a Pamporowo oferuje najtańsze nieruchomości.

Inwestowanie w nieruchomości wakacyjne w Bułgarii staje się coraz bardziej atrakcyjne i przynosi zadowalające zyski. Zarówno nadmorskie kurorty, jak i ośrodki narciarskie oferują wiele możliwości inwestycyjnych, a rosnące zainteresowanie inwestorów potwierdza potencjał tego rynku.

