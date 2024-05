Twoje wyniki wyszukiwania

Rynek budowlany w Polsce. Nowe regulacje zachęcają do inwestowania w farmy wiatrowe

27 maja, 2024

Regulacje dotyczące prowadzenia polityki rozwoju i inwestycji budowlanych w Polsce zostały ulepszone. Senat przyjął nowelizację ustawy, która ma na celu usprawnienie wdrażania Krajowego Planu Odbudowy. Jednym z ważnych zmian jest możliwość rozliczania inwestycji dotyczących budowy morskich farm wiatrowych poprzez zaciąganie pożyczek do wysokości przekazanych środków.

Produkcja budowlano-montażowa spadła o 2% w kwietniu 2024 roku w porównaniu do poprzedniego roku, jednak zanotowano wzrost o 9% w ujęciu miesięcznym.

Na rynku nieruchomości odnotowano wzrost sprzedaży kredytów mieszkaniowych o 93,2% w kwietniu 2024 roku w porównaniu do roku poprzedniego. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w kwietniu spadła o 23,7% w ujęciu rocznym, natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrosła o 46,3%.

Wprowadzenie nowych regulacji dotyczących gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa jest planowane. Zakłada się możliwość udzielania wsparcia finansowego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako nierolne na podstawie studium uwarunkowań gminy.

Eksperci prognozują, że polski rynek biurowy powiększy się w najbliższych latach. Przewiduje się dodatkową powierzchnię biurową w 2024 roku, a większa podaż będzie dostępna po 2026 roku.

Ceny najmu mieszkań w największych polskich miastach wzrosły o 4% w ujęciu rocznym, a rynek sprzedaży mieszkań zanotował wzrost o 20%.

Warto zauważyć, że Mirbud, jedna z wiodących spółek budowlanych w Polsce, planuje przeznaczyć część zysku na dywidendę i zwiększenie kapitału zapasowego. Spółka oczekuje również na podpisanie nowych kontraktów, a jej portfel zamówień ma wzrosnąć do 8 mld zł.

Nowe regulacje i rozwój na rynku budowlanym i nieruchomościowym stwarzają atrakcyjne możliwości inwestycyjne w Polsce.

The construction and real estate industries in Poland have recently undergone regulatory changes that aim to improve the implementation of the National Reconstruction Plan. One significant change is the possibility of settling investments related to the construction of offshore wind farms through loan agreements up to the amount of funds provided.

In terms of construction production, there was a 2% decrease in April 2024 compared to the previous year, but a 9% increase on a monthly basis.

The real estate market has witnessed a significant increase in the sale of housing loans, with a growth of 93.2% in April 2024 compared to the previous year. However, the number of newly completed apartments in April decreased by 23.7% on an annual basis, while the number of apartments whose construction began increased by 46.3%.

New regulations regarding the management of state-owned agricultural properties are being planned. The proposal includes the possibility of financial support provided by the National Centre for Agricultural Support, as well as the sale of non-agricultural properties based on the municipality’s conditions study.

Experts predict that the Polish office market will expand in the coming years. Additional office space is expected to be available in 2024, with a larger supply projected after 2026.

The rental prices of apartments in major Polish cities have increased by 4% on an annual basis, while the residential property market has witnessed a growth of 20%.

It is worth noting that Mirbud, one of the leading construction companies in Poland, plans to allocate a portion of its profit to dividends and increase its reserve capital. The company also expects to sign new contracts, aiming to increase its order portfolio to 8 billion PLN.

These new regulations and developments in the construction and real estate market create attractive investment opportunities in Poland.