Zmiany na rynku nieruchomości w Szanghaju

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 27 maja, 2024 Miasto 0

Szanghaj, największa chińska metropolia, wprowadza szereg zmian mających na celu ożywienie popytu na nieruchomości mieszkaniowe i wsparcie dla krajowej gospodarki. Władze miasta ogłosiły obniżenie minimalnego wkładu własnego dla kupujących mieszkanie oraz złagodzenie pewnych restrykcji na tym rynku.

Od teraz, przy zakupie pierwszego mieszkania, minimalny wkład własny wyniesie 20 proc., podczas gdy przy zakupie drugiego mieszkania w obszarach podmiejskich będzie to 30 proc., a w samym mieście – 35 proc. To znaczne obniżenie w porównaniu z wcześniejszymi wymaganiami, które wynosiły odpowiednio 30 proc. i nawet 40-50 proc.

Dodatkowo, stawki oprocentowania kredytów hipotecznych przy zakupie pierwszego mieszkania również ulegną zmianie. Nowa stawka będzie równa stawce benchmarkowej pomniejszonej o 45 pkt bazowych. To znaczny spadek w porównaniu z poprzednią stawką, która wynosiła 10 pkt bazowych.

Ważne jest również złagodzenie restrykcji dotyczących zakupu mieszkań przez osoby spoza miasta oraz osoby rozwiedzione. Teraz te grupy również będą mogły nabywać nieruchomości bez większych ograniczeń.

Te zmiany mają na celu pobudzenie rynku nieruchomości w Szanghaju poprzez zwiększenie dostępności mieszkań dla mieszkańców. Oczekuje się, że obniżenie wymagań dotyczących wkładu własnego i stawek oprocentowania przyczyni się do wzrostu popytu i ożywienia gospodarki w tym sektorze. To dobra wiadomość dla potencjalnych nabywców nieruchomości oraz dla chińskiej gospodarki jako całości.

The real estate industry in Shanghai, the largest metropolis in China, is undergoing several changes aimed at boosting demand for residential properties and supporting the national economy. The city authorities have announced a reduction in the minimum down payment for homebuyers and the easing of certain restrictions in the market.

From now on, the minimum down payment for the purchase of a first home will be 20%, while for the purchase of a second home in suburban areas it will be 30%, and in the city itself it will be 35%. This is a significant reduction compared to previous requirements, which were 30% and even 40-50% respectively.

In addition, the interest rates for mortgage loans for the purchase of a first home will also be changed. The new rate will be equal to the benchmark rate minus 45 basis points. This is a significant decrease compared to the previous rate, which was 10 basis points.

Furthermore, there will be a relaxation of restrictions on property purchases by non-residents and divorced individuals. Now these groups will also be able to buy properties without major limitations.

These changes aim to stimulate the real estate market in Shanghai by increasing housing affordability for residents. It is expected that the reduction in down payment requirements and interest rates will contribute to increased demand and economic revival in this sector. This is good news for potential property buyers and for the Chinese economy as a whole.

