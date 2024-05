Twoje wyniki wyszukiwania

Ceny nieruchomości: Spadki w niektórych miastach, ale wzrosty wciąż dominują

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 28 maja, 2024 Miasto 0

Opublikowany niedawno wpis Szymona Hołowni sugeruje, że ceny nieruchomości w Polsce maleją. Jednak, zdaniem ekspertów, sytuacja nie jest tak jednoznaczna. Choć występują spadki cen w niektórych miastach, to w większości badanych miejscowościach wciąż przeważają wzrosty – informuje Jarosław Sadowski, ekspert rynku z firmy Expander.

Analiza danych wskazuje, że w kwietniu większość miast nadal zanotowała wzrost cen ofertowych nieruchomości. Sadowski podkreśla, że jednocześnie badanie pojedynczych ofert może być mylące i wymaga większego dystansu. Z tego powodu, jest za wcześnie, aby wnioskować o sytuacji na rynku mieszkaniowym w maju.

Podczas gdy Hołownia sugeruje spadki cen, raport przygotowany przez ekspertów Banku Pekao sugeruje, że w najbliższych kwartałach należy spodziewać się dalszych wzrostów cen nieruchomości. Przewiduje się, że ceny transakcyjne na rynku pierwotnym mogą wzrosnąć średnio o prawie 15% w stosunku do poziomu z końca 2023 roku.

Choć obecnie ceny mieszkań rosną szybciej niż typowe dobra konsumpcyjne, to Bank Pekao podkreśla, że ponad 70% transakcji jest finansowanych ze środków własnych, a nie kredytów hipotecznych.

Mimo pojawiających się spadków w niektórych miastach, eksperci prognozują trwanie trendu wzrostowego cen nieruchomości przez kilka kolejnych kwartałów. Dopiero w dalszej perspektywie czasowej możliwe są zmiany trendu, jednak głębokie spadki cen mieszkań wydają się mało prawdopodobne. Lokalizacja ma również istotne znaczenie, ponieważ największe miasta, gdzie popyt przewyższa podaż, są bardziej odporne na potencjalne spadki cen.

Wnioskiem z analizy sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce jest fakt, że chociaż występują spadki w niektórych miejscowościach, to w ogólnym rozrachunku na razie przeważają wzrosty. Dalsze zmiany w dynamicznie rozwijającym się rynku mieszkań będą zależeć od wielu czynników, w tym od efektów programów pomocowych i otoczenia ekonomicznego.

The real estate industry in Poland is currently experiencing a mix of decreasing and increasing property prices, according to experts. While there have been price drops in some cities, the majority of surveyed locations still show upward trends in property prices, as reported by Jarosław Sadowski, a market expert from Expander.

Data analysis indicates that in April, most cities in Poland saw an increase in property prices. However, Sadowski emphasizes that analyzing individual offers can be misleading and requires a broader perspective. Therefore, it is still too early to draw conclusions about the real estate market situation in May.

While Szymon Hołownia suggests a decline in prices, a report prepared by experts from Bank Pekao suggests that further price increases should be expected in the coming quarters. It is projected that transaction prices in the primary market may increase by an average of nearly 15% compared to the end of 2023.

Although housing prices are currently rising faster than typical consumer goods, Bank Pekao emphasizes that over 70% of transactions are financed with personal funds rather than mortgage loans.

Despite occasional price drops in some cities, experts predict a continuing upward trend in property prices for several more quarters. Deep declines in housing prices appear to be unlikely in the near future. Localisation also plays a significant role, as major cities with high demand surpassing supply are more resilient to potential price decreases.

In conclusion, while there are some price drops in certain locations, overall, there is still a prevailing increase in property prices in Poland. Further changes in the dynamically developing housing market will depend on various factors, including the effects of support programs and the economic environment.