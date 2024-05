Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe trendy na rynku garaży i miejsc postojowych

28 maja, 2024

W kwietniu 2024 roku, zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Otodom Analytics, wzrosła liczba zapytań dotyczących wynajmu lokali z miejscami parkingowymi o 60% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Przyglądając się siedmiu głównym miastom, najwięcej mieszkań z garażem dostępnych jest w Katowicach i Trójmieście, co stanowi aż 75% ogłoszeń. Trójmiasto wyróżnia się również największą ofertą nieruchomości na wynajem z garażem, które stanowią 59% wszystkich ofert w tej kategorii. Z kolei najmniejszy odsetek tego typu ofert odnotowano w Poznaniu (42%).

Ceny garaży i miejsc postojowych są zróżnicowane. Ogłoszenia dotyczące sprzedaży wolnostojących garaży często przekraczają 200 000 zł, zwłaszcza w przypadku nieruchomości murowanych. Najwyższe stawki dotyczą Warszawy, gdzie ceny wynoszą odpowiednio 280 000 zł i 270 000 zł, i odnoszą się do sprzedaży 16-metrowych murowanych garaży na Starym Żoliborzu. Jeśli porównamy je do stawki za metr kwadratowy, oba garaże wycenione są odpowiednio na 17 500 zł/mkw i 16 875 zł/mkw. Wartość ta przewyższa średnią cenę metra kwadratowego mieszkania na warszawskim rynku wtórnym, która w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła 14 380 zł/mkw. Za miejsce postojowe w garażu podziemnym można zapłacić nawet 250 000 zł.

Podobne ceny obserwuje się także w innych dużych miastach, takich jak Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Gdynia. Rzadko pojawiają się oferty poniżej 90 000 zł, a niektóre sięgają nawet 200 000 zł. Przez większość ogłoszeń sprzedający domagają się od 100 000 do 150 000 zł.

Troszeczki niższe ceny można znaleźć w Poznaniu i Łodzi, gdzie garaże i miejsca parkingowe w halach garażowych kosztują od 50 000 do 75 000 zł. W Zielonej Górze i Opolu ceny za garaże murowane wynoszą od 70 000 zł do 100 000 zł.

Podsumowując, coraz większa liczba osób poszukuje garaży i miejsc postojowych do wynajęcia lub kupna. Ceny różnią się w zależności od lokalizacji i typu nieruchomości, ale w większości przypadków są dość wysokie. Warto dokładnie przeanalizować oferty rynku i dostosować oczekiwania do dostępnych możliwości.

The demand for rental properties with parking spaces has increased significantly in April 2024, according to an analysis conducted by Otodom Analytics. The number of inquiries for such properties has risen by 60% compared to the previous year.

Among the seven major cities analyzed, Katowice and Tricity have the highest number of apartments with garages available, accounting for 75% of all listings. Tricity stands out with the largest supply of rental properties with garages, making up 59% of all listings in this category. On the other hand, Poznan has the lowest percentage of such listings at 42%.

The prices of garages and parking spaces vary across the market. Advertisements for standalone garages often exceed 200,000 PLN, especially for solidly built properties. The highest prices are found in Warsaw, where the prices reach 280,000 PLN and 270,000 PLN for 16-square-meter solid garages in Old Zoliborz. If we compare them to the price per square meter, both garages are priced at 17,500 PLN/m² and 16,875 PLN/m² respectively. This value surpasses the average price per square meter of apartments on the Warsaw secondary market, which was 14,380 PLN/m² in the first quarter of 2024. Parking spaces in underground garages can cost up to 250,000 PLN.

Similar prices are observed in other major cities such as Krakow, Wroclaw, Gdansk, and Gdynia. Rarely do offers appear below 90,000 PLN, with some even reaching 200,000 PLN. Most sellers ask for prices ranging from 100,000 to 150,000 PLN.

Slightly lower prices can be found in Poznan and Lodz, where garages and parking spaces in garage halls cost between 50,000 and 75,000 PLN. In Zielona Gora and Opole, prices for solid garages range from 70,000 to 100,000 PLN.

In conclusion, an increasing number of people are searching for garages and parking spaces for rent or purchase. Prices vary depending on the location and type of property but are generally quite high. It is advisable to carefully analyze the market offers and adjust expectations according to the available possibilities.