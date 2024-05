Twoje wyniki wyszukiwania

Polacy zaciągają coraz wyższe kredyty przy spadającym wkładzie własnym

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 28 maja, 2024 Miasto 0

Nowa rzeczywistość hipoteczna w Polsce może budzić niepokój. Choć program Bezpieczny kredyt 2 proc. ma już za sobą swoje najlepsze lata, Polacy wciąż zaciągają kredyty na coraz wyższe kwoty i na dłuższy okres, a jednocześnie ich wkład własny maleje.

Analizując rynek, można zauważyć, że ceny transakcyjne mieszkań nadal rosną, jednak czynsze najmu zaczęły spadać. To może być zwiastunem zbliżających się zmian na rynku nieruchomości.

Według ekspertów, wzrost wynagrodzeń miał lekki wpływ na poprawę zdolności kredytowej Polaków. Choć nie jest to jeszcze wystarczające, by równoważyć wzrost cen mieszkań, to jednak oznacza, że Polacy są niejako zmuszeni zaciągać większe kredyty, aby móc sprostać swoim potrzebom mieszkaniowym.

Decyzje rządu w sprawie kredytu „na start” będą miały kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju rynku nieruchomości. Właściwie dostosowane programy kredytowe mogą pomóc młodym osobom w dostępie do mieszkania, jednocześnie wpływając na stabilizację rynku.

Należy jednak pamiętać, że przy obecnych trendach związanych z kredytami hipotecznymi, istnieje ryzyko dalszego wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych. Dlatego też istotne jest, aby banki i instytucje finansowe były czujne i ostrożne w udzielaniu kredytów, chroniąc zarówno klientów, jak i siebie przed nadmiernym ryzykiem.

W obliczu zmian na rynku nieruchomości, ważne jest również poszukiwanie alternatywnych opcji mieszkaniowych. Rozwój sektora wynajmu nieruchomości może stać się atrakcyjną opcją dla tych, którzy nie są gotowi na zaciągnięcie kredytu, a jednocześnie chcą zapewnić sobie stabilne miejsce do zamieszkania.

