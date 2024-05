Twoje wyniki wyszukiwania

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w celu promowania hodowli gołębi pocztowych

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 28 maja, 2024 Miasto 0

Wójt Gminy Limanowa ogłasza wykaz nieruchomości, będących własnością Gminy Limanowa i przeznaczonych do użyczenia na okres 10 lat. Jedną z tych nieruchomości jest działka ewidencyjna nr 1454, o powierzchni 1,91 ha, położona w miejscowości Mordarka.

Zgodnie z oficjalnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Limanowa, część działki ewidencyjnej nr 1454, o powierzchni 0,1200 ha, zostanie oddana do użyczenia. Ta część działki znajduje się zarówno na terenie boisk sportowych (istniejących i projektowanych) symbolizowanych przez literę „S”, jak i na terenach leśnych symbolizowanych przez literę „Ls”.

Aktualnie działka ewidencyjna nr 1454 jest już częściowo zabudowana boiskiem sportowym oraz budynkiem zaplecza sportowego. Teraz, w ramach umowy użyczenia, reszta tej działki zostanie wykorzystana do organizacji różnych wydarzeń, takich jak zawody gołębi pocztowych.

Ważne jest podkreślić, że umowa użyczenia tej nieruchomości jest bezpłatna. Głównym celem oddania w użyczenie działki jest promowanie hodowli gołębi pocztowych oraz organizowanie innych inicjatyw związanych z tą dziedziną.

Cały wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia zostanie wywieszony na 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowo informacja o wywieszeniu wykazu będzie dostępna na portalu www.limanowa.in oraz na oficjalnej stronie internetowej Gminy Limanowa www.gminalimanowa.pl.

Takie inicjatywy, które promują hodowlę gołębi pocztowych, mają na celu rozwijanie tej pasjonującej i tradycyjnej dziedziny w Gminie Limanowa. Jest to doskonała okazja dla miłośników gołębi pocztowych, aby zaprezentować swoje umiejętności i nauczyć się od najlepszych w tej dziedzinie.

Expanding on the topic discussed in the article, the initiative taken by the Gmina Limanowa to lease properties for a period of 10 years highlights the importance of promoting pigeon breeding and organizing related events in the region. This article specifically mentions the leasing of property number 1454, which is located in the town of Mordarka and consists of a 1.91-hectare plot of land.

According to the official Spatial Development Plan for the Gmina Limanowa, a portion of property number 1454, measuring 0.1200 hectares, will be made available for use. This section of the property encompasses both existing and planned sports fields symbolized by the letter „S,” as well as forested areas symbolized by the letter „Ls”.

Currently, a part of property number 1454 is already developed with a sports field and sports facilities. Under the lease agreement, the remaining portion of this property will be utilized for organizing various events, such as pigeon racing competitions.

It is worth noting that the lease agreement for this property is free of charge. The main objective behind the leasing is to promote pigeon breeding and facilitate other initiatives related to this field.

The complete list of properties available for lease will be posted for 21 days on the notice board of the Gmina Limanowa Office in the Public Information Bulletin. Additionally, information about the posting of the list will be made available on the portal www.limanowa.in, as well as on the official website of the Gmina Limanowa, www.gminalimanowa.pl.

Initiatives that promote pigeon breeding are crucial for the development of this captivating and traditional field in the Gmina Limanowa. This presents an excellent opportunity for pigeon enthusiasts to showcase their skills and learn from the best in the industry.

For more information about the pigeon breeding industry, market forecasts, and issues related to the industry or product, you may refer to relevant sources such as industry reports, market research publications, and industry-specific publications.