Projekt nowej ustawy dotyczący czynszu dzierżawnego gruntów rolnych

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 29 maja, 2024 Miasto 0

Resort rolnictwa opublikował projekt nowelizacji ustawy dotyczącej gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Projekt ten proponuje nowy sposób ustalania czynszu dzierżawnego, który ma na celu złagodzenie obciążeń dzierżawców w kontekście trudnej sytuacji w rolnictwie.

Celem proponowanych zmian jest zapewnienie kontynuacji działalności rolniczej przez osoby prowadzące gospodarstwa rolne. Aktualnie rolnictwo boryka się z różnymi problemami, takimi jak niskie ceny skupu pszenicy, co prowadzi do obniżonej rentowności produkcji rolniczej oraz wzrostu bezrobocia na obszarach wiejskich. Nowe rozwiązania mają zmniejszyć finansowe obciążenie osób dzierżawiących grunty rolnicze, co w konsekwencji przyczyni się do utrzymania miejsc pracy i płynności finansowej niezbędnej do prowadzenia działalności rolniczej w okresach trudności gospodarczych.

Projekt wprowadza zmiany w obliczaniu czynszu dzierżawnego. Obecnie jest on ustalany na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za jedenastu kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu. Nowa propozycja ma na celu zmniejszenie wpływu wahających się cen pszenicy na wysokość czynszu dzierżawnego, szczególnie w przypadku wzrostu tych cen. Niemniej jednak, ze względu na aktualny drastyczny spadek cen pszenicy, nowe rozwiązanie okazało się niekorzystne dla dzierżawców. Resort rolnictwa proponuje zatem, że w latach 2024-2026 równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy zostanie ustalona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w danym półroczu, zgodnie z obowiązującymi przepisami przed 1 stycznia 2024 roku.

Projekt przewiduje również inne zmiany, takie jak możliwość sprzedaży państwowych nieruchomości uznanych wcześniej jako nierolne oraz związane z wygaśnięciem pomocy de minimis w czerwcu 2024 roku.

Cała nowa ustawa ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu, z wyjątkiem przepisów dotyczących pomocy de minimis, które zaczną obowiązywać od dnia następującego po ich ogłoszeniu.

The proposed amendment to the law on the management of agricultural properties of the State Treasury and the suspension of the sale of properties of the Agricultural Property Treasury aims to address the difficulties faced by farmers in the agriculture sector. The current state of agriculture is challenged by issues such as low wheat purchase prices, leading to reduced profitability of agricultural production and increased unemployment in rural areas. The new proposed changes aim to alleviate the financial burden on land lessees, ultimately contributing to the maintenance of jobs and the necessary financial liquidity for agricultural activities during challenging economic times.

One of the key changes introduced by the project is related to the calculation of lease fees. Currently, the fees are determined based on the average national wheat purchase price for the previous eleven quarters before the payment due date. The new proposal seeks to reduce the impact of fluctuating wheat prices on the lease fees, particularly in the case of price increases. However, due to the current significant decline in wheat prices, the new solution has proven to be unfavorable for lessees. In response, the Ministry of Agriculture suggests that from 2024-2026, the monetary value of the corresponding amount of wheat will be determined based on the average national wheat purchase price in a particular half-year, in accordance with the applicable regulations prior to January 1, 2024.

The project also includes other changes, such as the possibility of selling state properties previously classified as non-agricultural and the expiration of de minimis aid in June 2024. The entire new law is expected to take effect 14 days after its announcement, except for the provisions related to de minimis aid, which will become effective the day following their announcement.

For more information on the proposed changes and the agricultural industry in Poland, please visit the official website of the Ministry of Agriculture: Ministry of Agriculture.