Ryzyko zakupu mieszkania na kredyt w Polsce rośnie

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 29 maja, 2024 Miasto 0

Sytuacja na polskim rynku nieruchomości staje się coraz bardziej niepewna dla osób decydujących się na zakup mieszkania na kredyt. Według analiz przeprowadzonych przez analityków Rankomat.pl i RynekPierwotny.pl, zdolność kredytowa spadła w kwietniu tego roku, a ceny nowych mieszkań ciągle rosną.

Analiza Rankomat.pl wykazała, że większe korekty są widoczne u klientów, którzy starają się o kredyt na mieszkanie jako para lub rodzina. Banki obniżyły zdolność kredytową dla tych grup o kilkanaście tysięcy złotych w porównaniu do oferty z marca. Różnice w sposobie obliczania zdolności przez poszczególne banki są również znaczące.

Niemniej jednak, średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Polsce nadal rośnie. Liderem podwyżek jest Poznań, gdzie ceny wzrosły o 7% od początku roku. Warszawa, Kraków i Trójmiasto są najdroższymi lokalizacjami dla nabywcy, przekraczając 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy.

Co więcej, dostępność mieszkań dla przeciętnych gospodarstw domowych o przeciętnych dochodach zmniejsza się. Ekspert portalu RynekPierwotny.pl zauważa, że mieszkania w większych miastach są nadal dostępne, ale ich liczba jest coraz mniejsza. Osoby poszukujące większej powierzchni mieszkania muszą liczyć się z koniecznością przeprowadzki na peryferia lub do okolicznych miejscowości.

W rezultacie, zakup mieszkania na kredyt w Polsce staje się coraz większym ryzykiem dla przeciętnych Polaków. Należy dokładnie przeanalizować zdolność kredytową, cenę nieruchomości i możliwości finansowe przed podjęciem decyzji.

The situation in the Polish real estate market is becoming increasingly uncertain for people who decide to buy an apartment on credit. According to analyses conducted by analysts at Rankomat.pl and RynekPierwotny.pl, creditworthiness has decreased in April of this year, while prices for new apartments continue to rise.

Rankomat.pl’s analysis showed that larger corrections are noticeable among clients who apply for a mortgage as a couple or a family. Banks have lowered the creditworthiness for these groups by several tens of thousands of zlotys compared to the offer in March. The differences in the way creditworthiness is calculated by individual banks are also significant.

However, the average price per square meter of an apartment in Poland is still increasing. The leader in price increases is Poznań, where prices have risen by 7% since the beginning of the year. Warsaw, Krakow, and the Tri-City are the most expensive locations for buyers, exceeding 15,000 zlotys per square meter.

Moreover, the availability of apartments for average households with average incomes is decreasing. An expert from the RynekPierwotny.pl portal notes that apartments in larger cities are still available, but their number is decreasing. People looking for larger living spaces must be prepared to move to the outskirts or surrounding towns.

As a result, buying an apartment on credit in Poland is becoming an increasing risk for average Poles. It is necessary to carefully analyze creditworthiness, property prices, and financial capabilities before making a decision. More information on the current state of the real estate market in Poland can be found at RynekPierwotny.pl.