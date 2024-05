Twoje wyniki wyszukiwania

Sprzedam działkę w Augustowie

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 29 maja, 2024 Miasto 0

Sprzedam przestronną działkę o powierzchni 5.3498 ha w Augustowie, województwo Podlaskie. Ta atrakcyjna nieruchomość znajduje się w doskonałej lokalizacji, przy skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 8 oraz drogi wojewódzkiej nr 665, przy ulicy Ziemiańskiej.

Działka, o numerze 1781, jest w pełni uzbrojona, co oznacza, że posiada wszystkie niezbędne media – wodę, prąd oraz kanalizację. Co więcej, w odległości około 100 metrów znajduje się rozdzielnia prądu o dużej mocy, co stanowi dodatkową korzyść dla potencjalnych nabywców.

Nieruchomość ta ma wiele możliwości zastosowania. Ze względu na swoją powierzchnię oraz sąsiedztwo Parku Handlowego, idealnie nadaje się zarówno na prowadzenie różnego rodzaju działalności gospodarczej, jak również na handel lub usługi. Dodatkowym atutem jest bliskość stacji benzynowej oraz restauracji McDonald’s, co przyciąga potencjalnych klientów.

Cena za metr kwadratowy działki wynosi obecnie 330 złote i jest do negocjacji. Działka posiada również Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), co daje pewność co do możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Interesuje Cię większa powierzchnia? Istnieje także możliwość zakupu sąsiadującej działki o numerze 1780, o powierzchni 2.394 ha, co daje jeszcze większe perspektywy dla potencjalnego inwestora.

Nie przegap okazji i zainwestuj w tę atrakcyjną działkę w doskonałej lokalizacji. Skontaktuj się już dziś, aby umówić się na bezpośrednie spotkanie i poznać szczegóły oferty sprzedaży.

Augustów, located in the Podlaskie voivodeship, offers an attractive plot of land for sale. The spacious plot spans 5.3498 hectares and is strategically situated at the intersection of National Road No. 8 and Provincial Road No. 665, on Ziemiańska Street.

This fully equipped plot, numbered 1781, benefits from all necessary utilities, including water, electricity, and sewage. Furthermore, it is conveniently located approximately 100 meters away from a high-capacity power distribution station, providing an additional advantage for potential buyers.

The versatility of this property makes it suitable for various purposes. With its ample space and proximity to a retail park, it is ideal for conducting different types of business activities, as well as for trading or providing services. Another advantage is its close proximity to a gas station and a McDonald’s restaurant, attracting potential customers.

The current price per square meter of the plot is 330 Polish złoty and is negotiable. Additionally, the plot has a Local Spatial Development Plan (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, MPZP), ensuring compliance with applicable regulations for land development.

Are you interested in a larger area? There is also the possibility of purchasing the adjacent plot, numbered 1780, which spans 2.394 hectares, offering even greater prospects for potential investors.

Don’t miss this opportunity to invest in this attractive plot in a prime location. Contact us today to arrange a direct meeting and learn more details about the sales offer.