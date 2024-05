Twoje wyniki wyszukiwania

Zrównoważony rozwój nieruchomości – klucz do przyszłości

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 29 maja, 2024 Miasto 0

Nowy raport ukazuje, że liczba świadectw charakterystyki energetycznej w Polsce stale rośnie. Co więcej, wydawane są one głównie w dużych miastach i zachodniej części kraju. Jednak, mimo staranności na rzecz zrównoważonego rozwoju, wskaźniki efektywności energetycznej budynków nadal pozostawiają wiele do życzenia.

Raport podkreśla, że polityka zrównoważonego rozwoju ma na celu podniesienie standardu energetycznego budynków mieszkalnych. Oznacza to stopniowe zmniejszanie zapotrzebowania na energię oraz poprawę efektywności wykorzystania jej zasobów. Jednym z kluczowych wskaźników jest wskaźnik energii pierwotnej (EP), który określa, ile energii zużywanej przez budynek pochodzi ze źródeł pierwotnych. Niemniej jednak, upowszechnienie budynków o niższym wskaźniku EP nie wpływa na sprawność systemów grzewczych, które w Polsce są nadal niewystarczające.

Choć instalacja fotowoltaiczna może przyczynić się do redukcji emisji CO2, nieefektywne kotły centralnego ogrzewania nie są odpowiednio kontrolowane, co powoduje duże amplitudy temperatury. Dlatego konieczne jest podjęcie więcej działań w celu poprawy efektywności systemów grzewczych, aby osiągnąć zrównoważone cele energetyczne.

Podsumowując, chociaż liczby świadectw charakterystyki energetycznej w Polsce zwiększają się, istnieje nadal wiele wyzwań związanych z efektywnością energetyczną budynków. Podejmowanie działań w obszarze poprawy systemów grzewczych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii są niezbędne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju nieruchomości w kraju.

The report highlights that the number of energy performance certificates in Poland is steadily increasing. Furthermore, these certificates are mainly issued in large cities and the western part of the country. However, despite efforts towards sustainable development, the energy efficiency indicators of buildings still have room for improvement.

The report emphasizes that sustainable development policies aim to raise the energy standard of residential buildings. This means gradually reducing energy demand and improving the efficiency of its resources. One of the key indicators is the primary energy factor (EP), which determines how much energy consumed by a building comes from primary sources. Nevertheless, the proliferation of buildings with lower EP factors does not affect the efficiency of heating systems, which are still inadequate in Poland.

Although photovoltaic installations can contribute to CO2 emissions reduction, inefficient central heating boilers are not adequately controlled, leading to large temperature fluctuations. Therefore, more action is needed to improve the efficiency of heating systems in order to achieve sustainable energy goals.

In summary, despite the increasing number of energy performance certificates in Poland, there are still many challenges related to the energy efficiency of buildings. Taking action to improve heating systems and utilize renewable energy sources is necessary to achieve sustainable real estate development in the country.

