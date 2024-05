Twoje wyniki wyszukiwania

Konferencja jubileuszowa z okazji 30-lecia Płockiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 30 maja, 2024 Miasto 0

W Płocku odbyła się wyjątkowa konferencja poświęcona jubileuszowi 30-lecia istnienia Płockiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera. Spotkanie miało na celu podkreślenie znaczącej roli i osiągnięć członków Oddziału oraz uhonorowanie ich wkładu w rozwój zawodu.

Członkowie Oddziału w Płocku są aktywni nie tylko na szczeblu lokalnym, ale także pełnią istotne funkcje statutowe na poziomie krajowym. Wśród nich znajdują się członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego. Ich zaangażowanie i ciągłe dążenie do doskonalenia się zostały docenione podczas konferencji.

Ważnym elementem spotkania był również udział rzeczoznawców spoza regionu płockiego, którzy przyszli uczcić jubileusz związku. Goście ze Stowarzyszenia w Warszawie, Włocławka, Olsztyna, Siedlec i Skierniewic wzięli udział w przygotowanym przez organizatorów szkoleniu, które otworzyło konferencję.

Podczas uroczystości prezydent Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera, Krzysztof Lewandowski, wręczył złote odznaki honorowe PSRWN dwóm zasłużonym członkom – Martynie Kornackiej oraz Jackowi Markowskiemu. Nagroda została przyznana w uznaniu ich osiągnięć zarówno w sferze zawodowej, jak i społecznej.

Pamięć zmarłego niedawno Adama Illera, współzałożyciela i wieloletniego prezesa Oddziału w Płocku, również została uczczona podczas konferencji minutą ciszy. Adam Iller był inżynierem leśnikiem oraz wybitnym specjalistą w dziedzinie rzeczoznawstwa, a jego wkład w rozwój Stowarzyszenia był nieoceniony.

Na zakończenie uroczystości, wybitni członkowie Oddziału otrzymali dyplomy za swoje zaangażowanie na rzecz organizacji. Kazimierz Kokoszczyński, pierwszy prezes płockiego oddziału, Krzysztof Mączewski, Iwo Betke, Roman Bisping, Anna Mysiak, Janusz Rosuł i Małgorzata Kroczewska zostali uhonorowani za swoje aktywne działanie. Specjalne wyróżnienie otrzymał również Leszek Majewski, dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku, za swoje wsparcie i zaangażowanie w powiązane dziedziny.

Jubileuszowy wieczór był okazją do podsumowania 30 lat funkcjonowania Oddziału w Płocku oraz do wspólnego świętowania osiągnięć członków. Spotkanie było wyjątkowym momentem, który podkreślił znaczącą rolę Stowarzyszenia i rzeczoznawców wyceny nieruchomości w Polsce.

The conference held in Płock celebrated the 30th anniversary of the Płock Branch of the Polish Association of Real Estate Appraisers named after Prof. Andrzej Hopfer. The purpose of the meeting was to emphasize the significant role and achievements of the branch members and to honor their contribution to the development of the profession.

The members of the Płock branch are active not only at the local level but also hold important statutory positions at the national level. Among them are members of the Main Board, the Main Audit Committee, and the Main Collegial Court. Their dedication and continuous pursuit of improvement were acknowledged during the conference.

An important element of the meeting was the participation of appraisers from outside the Płock region, who came to celebrate the anniversary of the association. Guests from the Association in Warsaw, Włocławek, Olsztyn, Siedlce, and Skierniewice took part in the training organized by the conference organizers.

During the ceremony, the President of the Polish Association of Real Estate Appraisers named after Prof. Andrzej Hopfer, Krzysztof Lewandowski, presented the PSRWN honorary gold badges to two deserving members – Martyna Kornacka and Jacek Markowski. The award was given in recognition of their achievements in both the professional and social spheres.

The memory of the recently deceased Adam Iller, the co-founder and long-time president of the Płock branch, was also honored during the conference with a minute of silence. Adam Iller was a forestry engineer and an outstanding specialist in the field of appraisals, and his contribution to the development of the Association was invaluable.

At the end of the ceremony, distinguished members of the branch received diplomas for their commitment to the organization. Kazimierz Kokoszczyński, the first president of the Płock branch, Krzysztof Mączewski, Iwo Betke, Roman Bisping, Anna Mysiak, Janusz Rosuł, and Małgorzata Kroczewska were honored for their active involvement. Special recognition was also given to Leszek Majewski, the director of the Department of Geodesy and Real Estate Management of the County Office in Płock, for his support and dedication to related fields.

The jubilee evening was an opportunity to summarize the 30 years of the Płock branch’s operation and to celebrate the achievements of its members. The meeting was a remarkable moment that emphasized the significant role of the Association and real estate appraisers in Poland.

For more information about the Polish Association of Real Estate Appraisers, visit their website: psrwn.pl