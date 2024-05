Twoje wyniki wyszukiwania

Niezmiennie pozytywny rynek nieruchomości w Polsce

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 30 maja, 2024 Miasto 0

Pomimo obaw związanych z deklaracją marszałka Hołowni, rynek deweloperów notowanych na GPW nie zareagował wstrząsem. Jednak inwestorzy zaczęli zmieniać swoje podejście. Ostatnie tygodnie, które upływały pod znakiem programu kredytowego „Na start”, przyniosły pewne korekty na rynku nieruchomości. Analityk Erste Securities, Cezary Bernatek, komentując sytuację, podkreślił, że potencjalny brak nowego programu mógłby początkowo wpływać na schłodzenie nastawienia inwestorów i wywołać negatywne reakcje na rynku. Jednakże, obecna sytuacja w branży mieszkaniowej oraz ambitne plany czołowych spółek deweloperskich nie spowodują znaczącej zmiany w sprzedaży w średnim terminie. Warto jednak zauważyć, że można oczekiwać zahamowania wzrostu cen mieszkań w przypadku braku wprowadzenia programu.

Sezon wyników finansowych deweloperów notowanych na warszawskiej giełdzie trwa, a zarządzający Echo Investment podtrzymali plan sprzedaży 3 tysięcy lokali w tym roku, co oznaczałoby wzrost o ponad 60% w porównaniu do poprzedniego roku. Ponadto, firma ma nadzieję, że do 2025 roku sprzeda 4 tysiące mieszkań.

Prezes Echa, Nicklas Lindberg, podkreślił, że sprzedaż mieszkań w obecnej chwili idzie bardzo dobrze we wszystkich projektach i miastach. Zgodził się, że dane ogólnopolskie wskazują na spowolnienie sprzedaży, ale w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie nadal brakuje mieszkań w odpowiedniej ilości do popytu. Dlatego deweloper buduje głównie na tych rynkach, zachowując optymistyczne nastawienie. Pierwszy kwartał okazał się udany, a drugi kwartał zapowiada się jeszcze lepiej, ponieważ firma uruchamia nowe projekty, w tym w Warszawie. Nicklas podkreśla, że zainteresowanie mieszkaniami pozostaje wysokie, co potwierdza przedsprzedaż przeprowadzana przed oficjalnym wprowadzeniem inwestycji na rynek.

Wiceprezes Maciej Drozd zapowiedział, że Echo Investment będzie dążyć do osiągnięcia zamierzonego celu sprzedażowego wynoszącego 3 tysiące lokali, nawet jeśli program „Na start” nie zostanie wprowadzony w życie.

Despite concerns related to Marshal Hołownia’s declaration, the housing developer market listed on the Warsaw Stock Exchange did not react with shock. However, investors have started to change their approach. The recent weeks, which have been dominated by the „Na start” credit program, have brought some corrections to the real estate market. Cezary Bernatek, an analyst at Erste Securities, commenting on the situation, emphasized that the potential lack of a new program could initially affect investor sentiment and provoke negative reactions in the market. However, the current situation in the housing industry and ambitious plans of leading developer companies will not cause significant changes in sales in the medium term. It is worth noting, however, that a slowdown in housing price growth can be expected in the event of a program not being introduced.

The financial results season for developers listed on the Warsaw Stock Exchange is underway, and Echo Investment’s management has confirmed its plan to sell 3,000 units this year, which would mean an increase of over 60% compared to the previous year. Moreover, the company hopes to sell 4,000 apartments by 2025.

Echo’s CEO, Nicklas Lindberg, emphasized that the sale of apartments is currently going very well in all projects and cities. He agrees that nationwide data indicate a slowdown in sales, but in Warsaw, Wrocław, and Kraków, there is still a shortage of apartments in the right quantity to meet demand. That is why the developer focuses mainly on these markets, maintaining an optimistic outlook. The first quarter turned out to be successful, and the second quarter looks even better, as the company is launching new projects, including in Warsaw. Nicklas emphasizes that the interest in apartments remains high, as confirmed by the pre-sales conducted before the official market introduction of investments.

Vice President Maciej Drozd has announced that Echo Investment will strive to achieve its sales target of 3,000 units, even if the „Na start” program is not implemented.