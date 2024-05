Twoje wyniki wyszukiwania

Nowy inwestor nabywa nieruchomość w Ostrowcu Świętokrzyskim

W marcu tego roku VRG w Krakowie otrzymała ofertę od inwestora zainteresowanego zakupem nieruchomości przy ulicy Jana Samsonowicza 20 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Teraz giełdowa spółka VRG potwierdza, że nieruchomość została sprzedana spółce 7D z Katowic.

Nabywca, znany na rynku jako przemysłowy deweloper, zrealizował wiele projektów dla renomowanych firm, takich jak LG Chem Poland, Samsung Electronics Poland Manufacturing czy Nifco Korea Poland. Co dokładnie powstanie na nieruchomości w Ostrowcu Świętokrzyskim, na razie nie jest znane.

Jednak sama lokalizacja, która przeszła z rąk producenta odzieży do spółki deweloperskiej, nie wymaga przedstawiania jej ostrowczanom. Przez kilkadziesiąt lat w tym miejscu produkowano doskonale suwmiarki i odzież dla światowych marek. Niestety, ze względu na upadłość WSM Factory, ostatnia szwalnia Wólczanki w Polsce zakończyła działalność w ubiegłym roku.

Nieruchomość, która została sprzedana, obejmuje budynek hali produkcyjnej o wysokiej powierzchni użytkowej, biurowce, budynki magazynowe, parkingi i place manewrowe. Obiekt spełnia standardy współczesnej produkcji, mimo że nie jest w pełni zmodernizowany.

Artur Łakomiec, prezydent miasta, przyznał, że początkowo firma poszukiwała inwestora branżowego, który przejąłby zakład w całości. Jednak w wyniku braku zainteresowania ze strony takich inwestorów, zmieniono strategię i rozważano sprzedaż mniejszych powierzchni dla firm odzieżowych. Ta nowa strategia okazała się skuteczna, przyciągając zainteresowanych inwestorów.

Warto zaznaczyć, że VRG prowadziła również giełdę pracy dla firm zainteresowanych rekrutacją pracowników z branży odzieżowej. Choć firma Wojdak wycofała się ostatecznie z inwestycji w Ostrowcu Świętokrzyskim, lokalne szwalnie zaoferowały zatrudnienie części byłej załogi Wólczanki.

Decyzja nowego inwestora przywraca życie gospodarcze tej pustej hali i terenu. Miasto ma nadzieję, że ta inwestycja przyciągnie dalsze projekty i pomaga w odbudowaniu sektora odzieżowego w regionie.

